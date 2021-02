Resident Evil Revelations 3 Outrage serait en développement

Selon Insider, Capcom ne devrait pas simplement apparaître sur la prochaine entrée principale Resident Evil 8 ou même à part entière Resident Evil 4 remake travail, non. De plus, un titre RE serait en développement, à savoir le successeur de Resident Evil Revelations 2.

Mais le spin-off populaire obtient, entre autres, une histoire sur Barry Burton vraiment une suite? Nous examinons la situation et voyons à quel point «Resident Evil Revelations 3» est probable.

Spéculation sur Resident Evil Revelations 3

Les rumeurs viennent encore une fois du supposé initié Capcom Golem crépusculaire alias AestheticGamer et oui, il a eu raison une fois ou une autre dans le passé avec ses informations, qu’il a pu connaître à l’avance. Mais sera-ce aussi le cas avec Apocalypse 3?

Le jeu avec le nom « Resident Evil Outrage » (titre provisoire) devrait être quelque chose comme « Resident Evil Revelations 3 » à la sortie et il devrait apparaître dans environ un an après « Resident Evil 8 Village ». Le nom final devrait être plus « Resident Evil Outrage ». Cela pourrait donc devenir un autre spin-off régulier de la franchise.

Cela semble compréhensible, puisque Capcom travaille évidemment sur un calendrier de diffusion annuel la marque « Resident Evil ». Cela fait l’objet de discussions depuis 2019 et est enfin devenu réalité. Pour une meilleure visualisation:

Le RE-Leaker pense que Revelations 3 suit les traces de Nintendo dans la première partie et ne sortira donc qu’une seule fois pour la Nintendo Switch. D’autres plateformes pourraient suivre plus tard.

Révélations de Resident Evil apparu premier pour le Nitnendo 3DS (2012) et ce serait donc une considération logique que Revelations 3 apparaisse pour la Nintendo Switch. Combien de temps et comment l’exclusivité reste ouverte. Mais nous parlons d’un exclusivité temporelle.

De plus, le jeu sera dans le Moteur RE produit (comme tous les nouveaux jeux RE) et c’est là que se terminent les informations privilégiées.

Dans quelle mesure Resident Evil Revelations 3 est-il concevable?

Les spin-offs de Revelations ont pu concentrer leur temps sur des personnages qui avaient disparu à l’arrière-plan. Donc on nous a finalement permis de revenir Jill Valentine, Claire Redfield ou Barry Burton jouer. Lorsque Spin-offs de personnages Une décision tout à fait compréhensible d’élargir les personnages populaires ici et d’en montrer davantage. Par exemple, Jill et Claire sont comme ça favoris absolus des fans.

Mais sa probabilité et si une troisième partie suivra réellement est difficile à classer sur la base de cette prémisse. D’autant plus que nous avons maintenant beaucoup plus de contenu RE qu’en 2012, lorsque nous avons cruellement manqué Jill and Co.

Mais ce serait certainement dans le Plan de contenu de Capcom apte à pousser Resident Evil d’une nouvelle manière avec une sortie annuelle. Et les personnages sur papier ne manquent pas non plus. En plus de cela, Apocalypse 2 en avait plutôt un extrémité ouvertepar où commencer, par exemple. C’est donc définitivement concevable.

Où est Resident Evil: Code Veronic X Remake?

Enfin, les fans seraient sûrement heureux d’en savoir plus sur leurs personnages RE préférés, alors qu’un tel spin-off est toujours un bon moyen de nouveaux paramètres essayer ou juste oser quelque chose de nouveau.

Mais ne serait-il pas plus sage de rééditer un autre «spin-off», à savoir «Resident Evil: Code Veronica X»? Le jeu que les fans préféreraient de loin comme un remake, car il est considéré comme la troisième partie principale pour beaucoup? Les rumeurs selon lesquelles Dusk Golem a commencé à n’avoir aucun sens qu’un remake de « Resident Evil 4 » devient actuellement de plus en plus improbable. Parce qu’avec « Resident Evil 8 », nous obtenons enfin quelque chose comme un successeur spirituel de la 4e partie. Mais ces rumeurs tiennent également bien.

Quoi qu’il en soit, un remake de RE4 ou un Revelations 3 peuvent encore venir. Tout est possible sur papier à ce stade. Mais jusqu’à ce qu’il n’y ait pas d’informations officielles de Capcom sur le développement ultérieur de la franchise, nous devons soigneusement assaisonner les plats de la rumeur et ne pas tomber dans un battage médiatique aveugle.

Nous pouvons être ravis de voir ce que Resident Evil a à offrir aux fans et aux nouveaux arrivants dans les années à venir.