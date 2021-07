Le concert épique de Queen qui a donné naissance à la Journée mondiale du rock

le rocheux c’est l’un des genres musicaux les plus populaires. Il a émergé à la fin des années 1950 en tant que dérivation du jazz, du funk, du blues et de la country. Bien sûr qu’il est parti énervant au fil du temps, pour créer d’autres subdivisions et styles musicaux. Telle est son importance qu’elle a même sa propre Journée mondiale du rock. Mais savez-vous exactement pourquoi il est célébré tous 13 juillet? Ici, nous vous expliquons tous les détails, y compris pourquoi cet anniversaire est si lié au légendaire groupe britannique, Dans quoi.

Les années 80, Queen, Live Aid et World Rock Day

Bob Geldof, l’un des organisateurs du Live Aid (Photo : Getty)



C’était en 1985. Bob Geldof, Musicien irlandais connu pour son tube je n’aime pas le lundi et pour être le père adoptif de Tiger Lily, fille de Michel Hutchence de INXS Oui Paula Yates, près de Moucheron ils ont commencé à imaginer l’organisation d’un méga show. Tout a commencé grâce à Geldof. Deux ans plus tôt, une grande sécheresse s’était produite en Éthiopie et qui avait poussé le chanteur à se rendre dans le pays pour aider les enfants et les jeunes vivant dans l’extrême pauvreté. L’artiste était clair qu’il devait faire quelque chose de grand pour collaborer avec ces gens et c’est ainsi que le Aide en direct.

Bien que ce type de récitals avec plusieurs groupes invités semble aujourd’hui très courant, à cette époque, sans la massivité d’Internet et encore moins des réseaux sociaux, c’était vraiment impensable. La mondialisation de la musique n’avait pas encore eu lieu. Mais le Aide en direct était le coup d’envoi. Il est apparu comme une proposition de ces musiciens à des fins de solidarité. Il avait pour objectif de collecter des fonds pour des pays d’Afrique comme l’Éthiopie. Même si, en principe, l’idée était de le faire uniquement en Angleterre, le charisme de Geldof et de tous ses amis dans le monde de la musique lui a permis de l’emmener également aux États-Unis.







C’est ainsi que le Aide en direct pourrait se tenir le 13 juillet 1985 à la même heure à Philadelphie, plus précisément dans le Stade John F. Kennedy, et à Londres à Wembley. Les deux concerts sont devenus des jalons qui ont laissé une marque indélébile dans l’histoire de la musique. Des milliers de personnes étaient présentes, parmi lesquelles pas moins de Dame di et le le prince carlos.

Il faut dire que, d’une part, un grand nombre d’artistes américains ont enregistré le single Nous sommes le monde, un tube largement connu qui commence par le chant Lionel richie. Et, d’autre part, c’était l’occasion parfaite pour Dans quoi, l’un des invités du salon de Londres, a pu prouver qu’ils étaient toujours le groupe mythique des années 70.







Un temps avant, Freddie Mercury avait flirté avec le fait de mener une carrière solo et de quitter le groupe avec lequel il avait formé Roger Taylor, Brian May Oui Jean diacre. Mais, comme le montre un film mettant en vedette Rami Malek, le groupe est revenu sur scène et, sans aucun doute, a joué dans la meilleure de toutes les présentations de son histoire. Queen s’est démarquée avec des chansons classiques de sa discographie telles que We Are The Champions, Bohemian Rhapsody, Radio Ga Ga, Hammer to Fall, Crazy Little Thing Called Love, entre autres.

D’autres groupes incroyables qui étaient présents à ce Live Aid étaient Dire Straits, Pink Floyd, les chanteurs Elvis Costello, Phill Collins Oui Paul Mccartney. Mais Queen était le groupe préféré du public. C’est ainsi qu’il a été stipulé que tout le 13 juillet serait le jour où la musique célèbre le rock.