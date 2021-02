The Witcher: Set photos pour la saison 2 présente une nouvelle armure Nilfgaard

Le tournage du 2ème saison la série à succès Netflix Le sorceleur pourrait être redémarré au début de l’année après la production en raison de Corona et d’un Blessure à l’acteur principal Henry Cavill quand le sorceleur Geralt de Rivia a été contraint de faire une pause. L’équipe autour de la showrunner Lauren S. Hissrich est maintenant en train de tourner la seconde moitié de la nouvelle saison.

Nouveau design de l’armure Nilfgaard

Pendant ce temps, les commentaires des fans et les préoccupations concernant l’apparence controversée du Armure Nilfgaard entendu dans la première saison et un complet nouvelle armure conçue – ceux du Sorceleur-Games est similaire.

© Projet CD

Les nouvelles images d’ensemble de Redanian Intelligence jetez un premier coup d’œil à cela nouveau design de l’armure Nilfgaard dans un aspect brillant de couleur bronze Avec armure déployée et un casque assorti. Les nouvelles images montrent quelques soldats et peuvent être consultées via le lien ci-dessous. Cela confirme les premières images du set d’octobre:

Le design original de la première saison avec une armure noire, froissée et ondulée des Nilfgaardiens devrait en fait exprimer le pouvoir sombre et effrayant des Nilfgaardiens, expliqué à l’époque Costumière de la série. Mais les fans ne l’ont pas aimé et ils ont fait leur mécontentement à propos de l’armure étrange avec de nombreux Les memes de The Witcher dans l’air Internet.

Saison 2 avec de nouveaux sorciers et dirigeants

Après les détails de la première histoire, la nouvelle saison de la série Netflix avec Geralt von Riva (Henry Cavill), Yennefer von Vengerberg (Anya Chalotra) et Ciri (Freya Allen) est plus approfondie Famille de sorceleurs de Geralt avec Lambert et Eskel jusqu’au maître sorceleur Vesemir sur la forteresse du sorceleur Kaer Morhen. En outre, la dernière était l’occupation de Reine Meve (Rebecca Hanssen) et Roi Henselt (Edward Rowe), dirigeant de Kaedwen, a confirmé.

Une date de sortie pour la saison 2 de The Witcher n’a pas encore été fixée, mais le début sera probablement dans Automne 2021 respectivement.

Avant cela, cependant, selon la dernière annonce, le film d’anime nous attend The Witcher: Nightmare Of The Wolf sur le fournisseur de streaming. Également un premier casting pour la série prequel The Witcher: Blood Origin est trouvé.