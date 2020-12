Angeline Moncayo, l’ancienne « Sans seins, il n’y a pas de paradis » qui a vécu un cauchemar à cause de ses implants mammaires

« Sans seins il n’y a pas de paradis»Était un feuilleton américain produit par RTI Televisión pour Telemundo. C’était une version remaniée de la série acclamée « Sans seins, il n’y a pas de paradis”De Caracol Televisión, mais son succès a été tel que le réseau a décidé de faire une version appelée“ Sin sinos si hay paraíso ”qui se déroule 20 ans après les événements de la série originale.

Grâce à cette production, leur distribution a acquis une renommée internationale qui les a aidés à obtenir des rôles dans d’autres séries dans divers pays. Ce fut le cas de la Actrice colombienne Angeline Moncayo, qui a acquis de nombreux adeptes au fil des années après sa fin.

L’actrice également de « Le diable en sait plus« , »Fleur sauvage » et « Un cœur braveA depuis de nombreuses années construit une réputation qui la précède, et en fait a remporté le prix de la meilleure actrice de soutien pour Telemundo. Cependant, elle a récemment pris une décision qui allait changer sa vie pour toujours.

Elle, comme d’autres actrices internationales, a décidé de retirer les implants mammaires qu’elles avaient acquis pendant leur jeunesse. Malheureusement pour Angeline MoncayoAvant d’agir sur la question, il a dû vivre un cauchemar pour eux, comme il l’a raconté dans « Un nouveau jour« de Telemundo.

ANGELINE MONCAYO A EU UN SYNDROME D’ASIE POUR SES IMPLANTS MAMMAIRES

Angeline Moncayo expliquant ses symptômes qui s’élevaient à 30 (Photo: Telemundo)

Alors que beaucoup de gens savent aujourd’hui que implants mammaires peut causer beaucoup de problèmes à long terme, la vérité est que beaucoup actrices d’envergure internationale ils ont décidé d’en porter augmentation mammaire afin de se démarquer de ses pairs, dans l’espoir d’obtenir plus de travail éventuellement.

Dans la plupart des cas, cela a fonctionné, donc la pratique est devenue plus courante chez les jeunes artistes ils voulaient avoir un brillant avenir à la télévision. Au mal de beaucoup, cela a conduit à de nombreux effets secondaires et maladies qui vont de infections internes jusqu’à cancer du sein, alors maintenant ils ont décidé de se passer de ces implants.

L’une des actrices les plus récentes à supprimer l’augmentation mammaire était Angeline Moncayo, qui comptait avait environ 30 symptômes pour les implants mammaires, et il a été confirmé qu’elle avait Syndrome d’Asie, une maladie auto-immune que beaucoup de gens souffrent sans le savoir.

Dans le programme « Un nouveau jour » l’actrice Angeline Moncayo elle a parlé un peu de son état et a été aidée par le médecin Ivan Santos pour expliquer exactement ses conséquences: « J’ai eu toutes sortes de symptômes de migraines, j’ai subi une intervention chirurgicale, des vertiges, vous oubliez des choses, une inflammation constante et, dans mon cas, il y a eu environ 30 symptômes qui m’ont affecté».

Elle a dit que les symptômes étaient les plus forts lorsque a donné naissance à son premier enfant et tout au long de son processus d’évolution de la maladie, il a enregistré chaque détail sur ses réseaux sociaux. Le docteur Ivan Santos il a précisé que les implants sont des corps étrangers que le corps rejette dès le premier jour de l’implant.

« La réalité est que dans la grande majorité des cas, si elle est bien tolérée, cependant, étant un corps étranger, le système immunitaire est activé et ce qui est arrivé à Angeline est que, par exemple, pendant la grossesse, il y a une plus grande réponse maladie inflammatoire et ils finissent par avoir tout ce qu’on appelle le syndrome d’Asie».

Alors que le cas de Angeline Moncayo ce n’est pas commun, toutes les femmes qui ont eu des implants mammaires risquent de développer ces symptômes et d’autres maladies déjà répertoriées. C’était l’enfer pour elle, mais maintenant elle fait partie du mouvement Récupération de l’Asie pour aider toutes les femmes qui ont besoin de soutien dans le processus de retrait des implants mammaires.

