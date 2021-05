God of War 2: jouons-nous dans Atreus, le fils de Ragnarok Kratos?

Depuis l’annonce de God of War 2 alias Ragnarok il est devenu un peu silencieux sur la suite du jeu. Les informations révélées par l’artiste conceptuel responsable des studios Sony Santa Monica sont d’autant plus intéressantes. Ils permettent de supposer que nous pourrions nous glisser dans le rôle d’Atreus dans le dernier God of War. Avec quoi cette aventure Le dernier d’entre nous 2 doit faire, vous pouvez le découvrir ici.

God of War 2 s’inspire de The Last of Us 2

Dans l’épisode 19 du podcast God of War (intégré ci-dessous), l’artiste conceptuel Samuel Matthews a fait allusion à quelque chose qui affecterait le choix possible du protagonistes jouables préoccupations. Comme il l’explique, Santa Monica était déjà impliquée dans le développement de la première partie GoW à partir de 2018 Le dernier d’entre nous laissez-vous inspirer, maintenant la partie suivante devrait également être influencée par le dernier « The Last of Us 2 ».

Qu’est-ce que cela signifie pour GoW 2? Comme le savent les joueurs de TLOU2, on n’assume plus le rôle de Joel dans la suite, mais se glisse principalement dans le rôle d’Ellie. Si cela devait être implémenté de la même manière chez Ragnarok, cela signifierait que nous pourrions réellement jouer à Atreus et non plus à Papa Kratos.

Jouons-nous à Ragnarok Atreus dans God of War? © ELLE Santa Monica Studios

Atreus comme (deuxième) protagoniste de God of War Ragnarok?

Ou bien nous serons dans « God of War » entre changer deux personnages principauxAprès tout, dans «The Last of Us 2», non seulement Ellie, mais aussi à partir d’un certain moment, le deuxième protagoniste Abby est joué. Nous pourrions donc éventuellement obtenir la nouvelle ramification GoW différentes perspectives vivre. Cependant, rien n’a encore été confirmé à ce sujet.

Un serait improbable concentration accrue sur Atreus mais pas. Dans la finale de «God of War», Atreus a été nommé d’après tout comme un demi-dieu pas vraiment sans importance Loki révélé et le début de la Fimbulwinter indiqué. La fin secrète suggère également que Ragnarök jouera plusieurs années plus tard et qu’Atreus serait donc nettement plus âgé.

Quand God of War 2 sortira-t-il? Le titre, précédemment annoncé uniquement sous le surnom de Ragnarök, devrait effectivement apparaître cette année sur PS5 et PS4. Cependant, le directeur du jeu Cory Barlog n’est arrivé que récemment à quelque chose Veuillez être patient et souligne qu’il « Le meilleur pour tout le monde » c’est quand le jeu n’apparaît pas tant qu’il n’est pas vraiment terminé. Nous sommes donc toujours dans le noir en ce qui concerne la sortie.