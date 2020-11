Un nouveau film Predator se déroule à Disney avec le réalisateur de 10 Cloverfield Lane

le Prédateur la franchise devrait se poursuivre à Disney, avec 10, allée Cloverfield directeur Dan Trachtenberg à bord pour diriger la cinquième tranche. L’avenir de Prédateur a changé depuis que les droits de la populaire franchise d’action de science-fiction ont été récemment acquis par The Walt Disney Company dans le cadre de leur acquisition de 20th Century Fox. Eh bien, non seulement nous savons maintenant que le studio envisage de reprendre les aventures du chasseur de trophées extraterrestre, mais qu’il a également trouvé le réalisateur idéal pour redémarrer Disney’s Predator.

Tandis que Dan Trachtenberg peut ne pas avoir beaucoup de films dans son catalogue arrière, son hit d’horreur de science-fiction 2016 10, allée Cloverfield, qui suit une jeune femme qui est détenue dans un abri anti-retombées après que le monde ait été affecté par une attaque chimique généralisée, a prouvé qu’il était capable de faire beaucoup de choses avec un seul réglage et un casting minimal. Les ingrédients parfaits pour un Prédateur sortie. Parallèlement à son versement dans le Cloverfield franchise, Trachtenberg a également dirigé un épisode de la série à succès Miroir noir et un épisode de la série de super-héros non conventionnelle d’Amazon Les garçons.

Le actuellement sans titre Prédateur suite suit Shane Black’s Le prédateur, qui a fait ses débuts en 2018 à un mauling critique. Avec Boyd Holbrook, Trevante Rhodes, Jacob Tremblay, Keegan-Michael Key, Olivia Munn, Thomas Jane, Alfie Allen et Sterling K. Brown, Le prédateur se concentre sur Quinn McKenna, un tireur d’élite de l’armée, qui, avec un groupe de fugitifs et un scientifique, entreprend de tuer le prédateur et de sauver Rory, son fils, qui a été enlevé alors que son autisme reflète les progrès de l’évolution humaine.

Malgré l’implication de Shane Black, Le prédateur s’est avéré être une énorme déception pour les fans de la franchise et pour les personnes qui aiment que leurs films soient bons. La suite de Trachtenberg s’éloignerait de Le prédateur, qui s’est terminée avec le développement par le gouvernement américain de la technologie Predator killer pour lutter contre les vilains envahisseurs et qui servira probablement plutôt de redémarrage de la franchise maintenant qu’elle est entre les mains de Disney.

le Prédateur la franchise a commencé en 1987 avec le véhicule Arnold Schwarzenegger, Prédateur. Mettant en vedette le chêne autrichien en néerlandais, le film commence avec Schwarzenegger et son équipe de commandos d’élite qui se lancent dans une mission de sauvetage pour sauver des otages dans un territoire tenu par la guérilla en Amérique centrale. Peu à peu, le film évolue vers autre chose, alors que Schwarzenegger et sa bande de mercenaires inadaptés sont lentement traqués par un guerrier extraterrestre imparable.

Prédateur est le film d’action de Schwarzenegger des années 80 et reste l’un des meilleurs films à avoir jamais joué la légende hollywoodienne. Débordant de testostérone, le film est sans cesse cité et a donné naissance à l’un des monstres de science-fiction les plus emblématiques de tous les temps. La franchise a depuis engendré plusieurs suites, notamment Prédateur 2 avec Danny Glover en 1990, qui a vu le chasseur extraterrestre entrer dans la jungle de béton de Los Angeles, Prédateurs en 2010, qui a entièrement quitté la Terre pour suivre un ensemble de personnages qui ont été placés sur une planète qui sert de réserve de jeu pour deux tribus en guerre de Predators, et deux films de la série dérivée croisée Alien vs Predator.

Franchement, aucun des films de longue date Prédateur la franchise n’a jamais été aussi proche du charme de la première sortie. En espérant que Trachtenberg puisse faire mieux. Cela nous vient de Deadline.

Sujets: Predator