3 films LGBT peu connus qui méritent une grande pause

conseillé

Juin est le mois de la fierté et c’est pourquoi nous vous parlons de trois films moins connus à ajouter au visionnement de bijoux tels que Mon propre Idaho privé, éclairé par la lune Soit Tout sur ma mère.

©IMDBSciamma avait déjà fait une incursion dans les films LGBTQ+ avant Portrait of a Woman on Fire.

Comme chaque année, juin est le mois de la fiertédans laquelle le Communauté LGBTQ+, minorités souvent déplacées et laissées pour compte. Dans le cinémacela n’a pas été une exception, et on peut penser à la grande quantité de nouvelles dans lesquelles certains films sont réédités pour atteindre les marchés de pays plus conservateurs ou, directement, sont éliminés de la première grille, avec de nombreuses sorties de Disney comme exemples clairs.

Heureusement, il existe d’autres films qui sortent en dehors du circuit grand public, avec des histoires puissantes qui deviennent incontournables. Dans ce cas, à partir de spoilers On vous parle de trois projets incontournables dont vous pourrez profiter pendant le mois de la fierté. Certains, bien sûr, seront plus faciles à trouver que d’autres, mais cela ne signifie pas que vous pouvez faire un effort supplémentaire et les rechercher au-delà du fait qu’ils soient sur Netflix ou sur l’une des plateformes traditionnelles.

+ Films LGBTQ+ incontournables

3 – Garçon manqué

Céline Sciammaréalisateur dont on a parlé très récemment grâce à Portrait d’une femme en feu, a un excellent film avec plus d’une décennie. Il s’agit de garçon manquéqui n’est actuellement sur aucune plateforme, et se concentre sur la vie de Laure, une fille de 10 ans qui se perçoit comme un garçon et se fait appeler Michael devant les amis qu’il se fait dans le nouveau quartier où il emménage.

2-Mandarine

Oui Sean Boulanger est l’un des réalisateurs que vous aimez, grâce à des films comme Le projet Floride Oui Fusée rougeà aucun point de vue il ne faut lâcher prise sur la production disruptive qu’il a faite simplement avec un iPhone en son pouvoir. Il montre le côté le plus trash de Los Angeles et se concentre sur la vie d’une prostituée trans qui sort de prison et découvre que son petit ami l’a trompée. Dès lors, il décide de partir à sa recherche, pour faire face à la situation. Ce n’est pas non plus sur les plateformes.

1 – Une femme fantastique

Vainqueur du oscar en 2018, ce film chilien réalisé par Sébastien Lélio Est disponible en Netflix. met l’accent sur Marin, une femme trans qui travaille comme serveuse mais rêve d’être chanteuse. Elle a un lien avec Orlandoqui meurt subitement et la contraint à faire face à sa famille, pleine de préjugés et de méfiance autour d’elle.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂