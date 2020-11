Tristian Thompson signe avec les Boston Celtics: rapport

Tristian Thompson aurait signé les Boston Celtics.

Le centre d’agents libres Tristan Thompson aurait signé avec les Boston Celtics, choisissant de ne pas signer à nouveau avec les Cleveland Cavaliers, selon Chris Haynes de Yahoo Sports. Haynes a été informé de la décision de Thompson par son agent, Rich Paul de Klutch Sports. Sean M. Haffey / L’accord fournira à Thompson 19 millions de dollars sur deux ans. Le grand homme des Cavs a signé un contrat de 5 ans avec 82 millions de dollars auparavant. Pour sa capacité de rebond prolifique, Thompson était un joueur autonome très recherché. Le champion de la NBA, les Lakers de Los Angeles, aurait été intéressé à amener l’ancien coéquipier de LeBron James à Los Angeles. rapporté plus tôt cette semaine. Thompson a fourni aux Cavs une présence extrêmement importante dans la peinture lors de leur victoire en finale de la NBA 2016. Thompson a en moyenne 12,0 points et 10,1 rebonds lors de la saison NBA 2019-2020, ce qui en fait un excellent ajout pour les Celtics. Selon ESPN Stats & Info, aucun joueur des Celtics n’a réalisé en moyenne plus de 10 rebonds pendant une saison entière depuis Al Jefferson en 2006-07. Ce fut la plus longue sécheresse active de la NBA. La saison NBA 2021 devrait se terminer en décembre, plus tard cette année. [Via]