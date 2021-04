Christopher Eccleston et la raison surprenante de son retour à «  Doctor Who  »

Christopher Eccleston, également connu sous le nom de neuvième dr. au ‘Docteur Who’ a révélé la raison de son retour au personnage après avoir passé quinze ans loin de la mythique émission de science-fiction.

L’acteur a joué la neuvième réincarnation de The Doctor lors de la première saison après le retour de «Doctor Who» en 2005. Eccleston et son partenaire, Rose Tyler (Billie Piper) Ils ont réintroduit l’univers « Doctor Who » sur le petit écran, servant de version moderne de l’émission de science-fiction classique.







Malgré le succès du retour de « Doctor Who », Eccleston a quitté la série après une saison, en raison de la frustration et des désaccords qu’il avait dans les coulisses avec les producteurs sur la façon dont la série devrait être gérée.

Maintenant, le retour d’Eccleston en tant que « Doctor Who » a récemment été annoncé de manière surprise après une très longue absence, ce qui a évidemment ravi de nombreux fans, bien que cette fois-ci ce soit à travers une série d’audios.

Dans une récente interview, Eccleston a commenté: «Eh bien, je suis un acteur et je travaille pour moi et mes enfants, Albert et Esme, donc le facteur décisif n’est peut-être pas très populaire, c’est qu’il s’agit d’un travail rémunéré, en particulier dans une pandémie « .







«Après ça, c’était la qualité de l’écriture, ce sont toujours les scénaristes qui m’ont attiré vers les projets… ça a été une expérience très agréable», a ajouté Eccleston.

Pour l’instant, Eccleston a clairement indiqué qu’il ne jouerait pas le personnage à l’écran dans un avenir prévisible, bien que les fans espèrent maintenant le revoir dans le costume emblématique de « Doctor Who ».