Juno Temple de Ted Lasso discute des retombées potentielles du football féminin

Temple de Junonconnue pour son rôle de Keeley dans la populaire série Ted Lasso, a récemment partagé ses réflexions sur la possibilité d’un spin-off du football féminin. L’un des aspects les plus remarquables de Ted Lasso est la transformation d’une équipe en une famille soudée. Cela trouve un écho auprès du public car il met l’accent sur l’importance de l’unité et du soutien pour réussir. Dans la finale de la saison 3, Keeley présente une proposition à Rebecca pour une équipe féminine à Richmond, qui reçoit une réponse prometteuse. Temple pense qu’une telle retombée pourrait mettre en valeur les réalisations remarquables qui peuvent être réalisées lorsque les femmes se soutiennent et s’inspirent mutuellement.





La relation entre Keeley et Rebecca est un exemple essentiel de l’accent mis par la série sur les relations authentiques. Dans une interview avec Deadline, Temple souligne comment leur amitié transcende les interactions au niveau de la surface, plongeant dans des moments bruts et honnêtes qui constituent la base de leur croissance. Les conseils et le soutien qu’ils s’offrent pendant les périodes de vulnérabilité illustrent davantage la force qu’ils tirent de leur lien. La vulnérabilité de Keeley et les brillants conseils de Rebecca démontrent l’authenticité de leur amitié et leur capacité à se renforcer mutuellement.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

« Ils veulent aider les femmes à croire en elles parce qu’elles l’ont fait l’une pour l’autre, et elles savent à quel point cela fait du bien et à quel point cela vous donne de la force », a-t-elle déclaré. « Même lorsque vous prenez un coup, vous avez quelqu’un qui peut vous aider. Elle a eu ce moment, Keeley, cette saison où elle ne sait pas trop quoi faire quand elle est vraiment vulnérable avec un morceau de son passé exposé. . La personne à qui elle s’adresse est Rebecca et les conseils de Rebecca sont si brillants. C’est ainsi que fonctionne leur amitié, n’est-ce pas ? Cela dépend des parties réelles, brutes et honnêtes de qui ils sont. C’est pourquoi ils peuvent se donner la force d’être les femmes qu’elles devraient être et qu’elles méritent de posséder et, quel que soit le nombre de coups qu’il y a eu, il y a aussi un talon haut ou plus haut à mettre. Je pense que ce serait incroyable de voir comment elles continueraient à faire des choses merveilleuses ensemble et aussi comment cela se répercuterait sur d’autres femmes en les transmettant à d’autres femmes. Vous voyez ça aussi avec cette dernière saison, comment ça s’est terminé avec cette équipe extraordinaire. Et tous les garçons étaient si magiques ensemble dans ce dernier épisode où vous venez de voir que c’était une famille sans laquelle ils ne pourraient pas vivre. C’était quelque chose de vraiment incroyable à regarder, comment cette équipe est devenue une famille si extraordinaire. »

CONNEXES: Ted Lasso est-il basé sur une histoire vraie?





Ted Lasso conclut la saison 3 avec la possibilité d’entreprises dérivées

AppleTV+

Ted Lasso a acquis une immense popularité et acclamé par la critique depuis ses débuts en août 2020. Le public a été captivé par l’histoire attachante de Ted Lasso, un entraîneur de football universitaire américain qui est amené de manière inattendue à entraîner une équipe de football anglaise. Dans un paysage télévisuel souvent dominé par des personnages sombres et moralement ambigus, Ted LassoLe ton optimiste et positif de a servi de départ rafraîchissant. La distribution d’ensemble exceptionnelle et les personnages bien conçus de la série ont contribué à son succès, ce qui lui a valu des victoires consécutives aux Primetime Emmy for Outstanding Comedy Series.

Avec la sortie de sa finale de la troisième saison, Ted Lasso les fans attendaient avec impatience ce que serait la finale présumée de la série. Cependant, l’épisode laissait ouverte la possibilité de projets dérivés potentiels, alimentant les spéculations sur l’avenir de la série. Brendan Hunt, qui incarne Coach Beard, s’est récemment engagé avec des fans lors d’un Reddit AMA (via Deadline). Interrogé sur le potentiel de retombées, Hunt a exprimé un sentiment d’incertitude, soulignant la nécessité d’une pause pour décompresser et réfléchir avant de prendre des décisions définitives.

« Ma petite réponse, qui est également vraie à 100 % : nous ne savons pas. Nous avons besoin d’une pause et nous en prendrons une tout à l’heure. Rien n’a été exclu, tout est possible ; mais cela inclut la possibilité que nous ayons terminé. Nous nous ne le saurons pas tant que nous ne nous serons pas assis avec lui pendant un moment [and] décompressé. »

Bien que la possibilité que l’émission se termine entièrement reste sur la table, la réponse de Hunt suggère que la porte est toujours ouverte pour les entreprises dérivées.