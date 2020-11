«  J’essaie de ne pas penser à être un modèle de rôle  »

Gal Gadot n’a pas peur des controverses, de sa vidéo «Imagine» que beaucoup croyaient sourde au ton, à l’abandon de la victoire de Miss Univers, Gadot ouvre sa propre voie. Il ne fait aucun doute que Gadot fumait, et il y a de nombreuses preuves, mais supposément, une fois qu’elle a commencé sa romance de conte de fées avec Yaron Varsano et a eu des enfants, elle a laissé fumer derrière elle. Gadot veut être un modèle pour les jeunes filles et veut être libre de dire ce qu’elle veut, comme elle préfère Israël aux États-Unis. En fin de compte, qui a remporté le modèle? Gadot qui a abandonné la cigarette pour ses enfants, ou la rebelle Gadot qui a saboté sa propre tentative de Miss Univers et veut continuer à fumer?

Tabagisme: une histoire de célébrités

Des années 1920 aux années 1950, les sociétés de tabac étaient le principal annonceur de films, selon l’UCSF. Les films mettaient régulièrement en vedette le tabagisme, et des célébrités signaient des contrats de publicité pour fumer avec leurs contrats de cinéma. De 1950 à 1970, à mesure que la télévision devenait plus puissante, les compagnies de tabac ont changé d’orientation. Des publicités sont régulièrement diffusées, montrant des célébrités qui fument, notamment The Pierrafeu. Pendant ce temps, le tabagisme était considéré comme normal, voire sain. Presque tout le monde fumait et personne n’y pensait beaucoup.

En 1970, Richard Nixon a signé une loi interdisant les publicités sur le tabac à la télévision, rapporte History. L’année suivante, une loi a été adoptée, éliminant pratiquement le tabagisme dans les émissions de télévision. Fumer n’était pas considéré comme sain, mais les gens le faisaient encore régulièrement dans les restaurants et les avions; cela n’était guère considéré comme honteux. En 1998, l’accord de règlement-cadre entre les procureurs généraux des États et les sociétés de tabac nationales a montré comment les sociétés de tabac avaient caché le lien entre le tabagisme et le cancer, selon le Public Health Law Center. En 2005, la représentation du tabac avait fortement chuté, même dans les films. Malgré son lien positif avec le cancer, les gens fumaient encore, que ce soit en raison de la dépendance ou des bienfaits supposés de la perte de poids; cependant, il était largement considéré comme honteux et malsain.

Gal Gadot: Le rebelle

Gadot a commencé à fumer en Israël relativement jeune et a fumé à l’écran et dans la vraie vie. Elle aimait fumer et ne voulait pas y renoncer, et Gadot a toujours fait exactement ce qu’elle voulait. Quand elle avait 18 ans, sa mère l’a inscrite à un concours de beauté pour couronner Miss Israël. Elle ne s’attendait pas à gagner mais l’a fait et était bientôt dans le concours de Miss Univers. Gadot s’est vite rendu compte que ce n’était pas la voie qu’elle voulait emprunter, alors elle a décidé de saboter ses chances. Elle se présentait régulièrement en retard et refusait de porter ses robes lorsqu’on lui avait dit de les porter, selon Insider. Elle a réalisé son souhait et n’a pas été couronnée Miss Univers.

Après avoir eu des enfants, Gadot a déclaré qu’elle voulait arrêter de fumer pour ses enfants, selon The Telegraph. Cela s’est intensifié lorsque, selon la BBC, elle a été choisie comme Wonder Woman et voulait être davantage un modèle pour les jeunes femmes. Gadot a déclaré à Entertainment Weekly: «J’essaie de ne pas penser à être un modèle; J’essaye d’être la meilleure version de moi-même, point final. Pour moi et pour ma fille et pour ma famille, mes amis. Elle essaie de montrer un comportement approprié et de laisser le tabagisme derrière elle dans le cadre de cet engagement, mais a-t-elle vraiment arrêté de fumer?

Fume Gal Gadot?

De nombreuses célébrités fument, et c’est considéré comme un secret de polichinelle. Gadot, cependant, maintient qu’elle a démissionné, et pour certains sur Internet, le défi est devenu de la rattraper. Reddit a finalement produit ce qu’ils ont dit être une arme fumante. Une photo de Gadot avec son mari a fait surface. Alors que beaucoup se concentraient sur le fait que le t-shirt de son mari soutenait tellement sa femme, certains se sont concentrés sur d’autres aspects de la photo, présentés sur InStyle. La photo montre Gadot assise et son mari debout, et ils se pointent du doigt. Des détectives Internet ont remarqué une boîte jaune sur la table qui semblait être un paquet de cigarettes American Spirit; aussi, une de ses mains est derrière son dos. Y a-t-il une cigarette dedans? Vous pouvez vous décider à partir des preuves, mais que nous voyions Gadot le rebelle ou Gadot le modèle, nous pouvons tous convenir que nous avons hâte de la revoir bientôt sous le nom de Wonder Woman.