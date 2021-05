Un monticule en forme de pyramide contenant 30 cadavres pourrait être le plus ancien monument de guerre du monde

Un énorme monticule funéraire contenant les cadavres d’au moins 30 guerriers en Syrie pourrait être le plus ancien mémorial de guerre jamais découvert, datant d’au moins 4300 ans sur le site maintenant submergé de Tell Banat, a déclaré une équipe d’archéologues.

Le mémorial est également le premier exemple d’un type particulier de monument décrit dans d’anciennes inscriptions de Mésopotamie dans lequel les corps d’ennemis ou de morts au combat locaux sont entassés pour former une structure hautement organisée.

Cette découverte montre également « que les peuples anciens ont honoré les personnes tuées au combat, tout comme nous le faisons », a déclaré Anne Porter, professeur des anciennes civilisations du Proche et du Moyen-Orient à l’Université de Toronto, dans un communiqué. « Nous ne savons pas s’ils ont été les vainqueurs ou les perdants de cette bataille. Nous savons qu’ils [the people from Tell Banat] a pris les corps des morts d’un autre endroit, peut-être longtemps après l’événement, et les a enterrés dans un énorme monticule qui était visible à des kilomètres à la ronde », a déclaré Porter dans le communiqué.

En rapport: 25 découvertes archéologiques effroyables

Le mémorial ressemble un peu à la pyramide à degrés de Djoser dans Egypte sauf que les couches du monument sont faites de terre et de gypse au lieu de pierre, ont écrit les archéologues dans le journal, publié le 28 mai dans le journal Antiquité . Les personnes qui vivaient dans la région à l’époque moderne ont appelé le monticule le «monument blanc» parce que le gypse fait briller le monument à la lumière du soleil, ont écrit les archéologues.

L’ancien monument de guerre ressemblait un peu à la pyramide à degrés de Djoser en Egypte. (Crédit d’image: Euphrates Salvage Project & Antiquity Publications)

Bien que le site ait été fouillé entre 1988 et 1999 par une équipe dirigée par Porter et Thomas McClelland, qui étaient à l’époque tous deux archéologues du projet Euphrates Salvage, les chercheurs n’avaient pas encore pleinement compris son objectif. Ils ont effectué ces fouilles avant que le site ne soit inondé par la construction du barrage de Tishreen.

Depuis, ces mêmes archéologues, ainsi que des étudiants de premier cycle de l’Université de Toronto, ont examiné de près les découvertes, déterminant que le site était probablement un monument aux morts, peut-être le plus ancien exemple connu au monde. Ils ont également découvert que le mémorial était construit sur une structure antérieure.

Une armée morte

Les chercheurs pouvaient dire que les corps avaient été méticuleusement enterrés. « Collections de os humain ont été déposés dans le remblai au fur et à mesure des étapes horizontales [of the monument] ont été construits. Ils ont été placés directement sur le sol, sans revêtement ni démarcation particuliers », a écrit l’équipe dans le journal Antiquity.« Bien que petits, fragmentaires et quelque peu diffus, les os ont néanmoins été intentionnellement placés en groupements discrets », ont écrit les archéologues.

Les restes sont fragmentaires et, dans de nombreux cas, l’âge et le sexe du défunt n’ont pu être identifiés. Ceux qui ont pu être identifiés étaient des hommes et allaient des adultes adultes à aussi jeunes que 8 à 10 ans. Pourquoi quelqu’un entre 8 et 10 ans serait placé dans le monument aux morts n’est pas clair.

Les ossements semblent avoir été déterrés et ré-enterrés au mémorial. « Les ossements pourraient provenir d’un ancien champ de bataille, ou d’un cimetière. Quoi qu’il en soit, ils ont été sélectionnés, arrangés et finalement monumentalisés avec soin, longtemps après la mort », ont écrit les archéologues dans leur article.

Certains des défunts ont été enterrés avec du kunga, qui était « une race d’équidés ressemblant à un âne vu tirer des véhicules dans l’art ancien », indique le communiqué. Ces soldats enterrés avec le kunga ont peut-être servi de chauffeurs de charrettes, ont écrit les archéologues.

De plus, l’équipe a trouvé des boulettes enterrées près de certains des défunts. Les peuples anciens utilisaient souvent des plombs tirés avec des élingues comme armes dans le monde antique et ces armes peuvent symboliser le rôle que le défunt a joué de son vivant.

« Nous avons reconnu qu’il y avait un modèle distinct dans les enterrements – des paires de corps avec des peaux d’équidés dans une partie du monument, des individus isolés avec des boulettes de terre dans l’autre », a déclaré Porter dans le communiqué, ajoutant que l’arrangement suggère les individus. appartenait à une ancienne armée. Une ancienne armée organisée aurait probablement été divisée en différentes unités telles qu’une unité de wagoneer et des unités de fantassins équipés d’élingues et de plombs.

« Des modèles émergent suggérant que les individus placés [the memorial] non seulement ont participé à la bataille, mais l’ont fait de manière formelle: ils faisaient partie d’une armée organisée, divisée en wagoneers et fantassins », ont écrit les archéologues.

L’équipe a également trouvé un modèle de chariot couvert, une figurine représentant un kunga et une roue en argile avec le défunt.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.