Sondage: Quelle note donneriez-vous à Mass Effect Legendary Edition?

Après avoir livré notre revue incroyablement complète sur PlayStation 4 de Mass Effect Legendary Edition le week-end dernier, il est temps de partager vos propres réflexions sur la vaste collection. Le jeu est sorti depuis plus de deux semaines maintenant, ce qui laisse aux utilisateurs beaucoup de temps pour au moins terminer la première entrée de la saga, qu’ils soient nouveaux ou vétérans. C’est la tranche qui a reçu le plus d’amour et d’attention au cours du développement, mais Mass Effect 2 et Mass Effect 3 encore plus que tenir le coup aujourd’hui.

Dans notre examen 9/10 de Mass Effect Legendary Edition, nous l’appelons le genre de remaster que cette trilogie mérite. « Jouer à ces jeux dos à dos montre la portée immensément impressionnante de la série de BioWare – un projet ambitieux comme nous n’avons pas vu depuis. À certains égards, les trois titres montrent leur âge – mais une excellente écriture de personnages et exceptionnel la construction du monde en font une trilogie intemporelle. Une expérience émouvante et vraiment mémorable, du début à la fin. «

Mais qu’en pensez-vous? Mass Effect Legendary Edition est-il un remaster digne de l’une des meilleures franchises de la génération PS3 ou avez-vous été un peu déçu? BioWare aurait-il pu faire plus, peut-être? Placez votre vote dans notre sondage et développez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.