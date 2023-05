Michael J. Fox a refusé Ghost : « Je peux être un idiot »

ROME PARTY MOD U 159 - U - Size: 159 - unisex

ROME PARTY MODHey rider, voici tout ce que tu dois savoir sur le tableau des MOD de ROME PARTY en un coup d'œil.J'ai fait irruption au conseil des nations avec une question. Pourquoi devrais-je avoir 10 planches à utiliser en fonction des conditions de neige alors que je peux prendre une Party Mod, tout détruire dans le parc et profiter de pistes et de figures plates qui déchirent ? Pensez-vous que les politiciens ont une réponse ? Évidemment non, alors je me suis acheté un Party Mod et j'y suis allé.CONSEIL DE ROME PARTY MODPARTY MOD, ROME 'S BOOT qui déchire. Les couleurs des semelles peuvent être alternées de façon aléatoire entre celles proposées dans l'image du produit.PARTY MOD Carbon hotrod: les hotrods en carbone sont utilisés pour donner plus de réponse et d'énergie à la planchePARTYMOD Flax impact plates : le lin est un matériau textile extrêmement polyvalent capable d'absorber les impacts et de donner une meilleure rigidité structurelle. Dans ce cas, il est placé sous les fixations pour augmenter la résistance et la durabilité de la planche ainsi que pour mieux absorber les impacts des atterrissages.PARTY MOD Contact Rocker Profile: la zone plate au milieu des fixations est parfaite lorsque vous recherchez une plateforme stable et précise pour initier vos figures, tandis que les zones rocker dans les pointes et les queues donnent un grand coup de main lorsqu'il s'agit d'atterrissages imprécis et de sauver votre peau dans les situations limites. Ajoutez à cela des pointes et des queues en forme de cuillère usinées en trois dimensions et vous obtenez une planche pratiquement impossible à claquer, pour une progression en douceur.PARTYMOD Base Sinterstrong : cette base frittée a une plus grande capacité de rétention de la cire et nécessite moins d'entretien que les bases frittées standard, tout en conservant la rapidité qui les distingue.PARTYMOD Twin Double-V : deux paires de Hotrods disposées en forme de V sont placées sous les fixations pour un maximum de pop et de réactivité dans les tricks.PARTYMOD True Twin Shape: pointes et queues jumelées pour un plaisir symétrique en marche avant et arrière. Le nec plus ultra de la polyvalence en matière de freestyle et de la possibilité de réaliser des figures sur n'importe quel terrain.Son prix de catalogue est de 529,99 euros, mais ce n'est que chez Fresh Farm que vous pouvez le trouver avec la plus grande réduction en ligne et la garantie du meilleur prix.Choisissez votre équipement et venez l'essayer avec Farmily dans l'un des snowcamps de Fresh Farm ! !!