The Twelve Episode 10 Date de sortie, compte à rebours, spoilers

Beaucoup de gens cherchaient la date de sortie de The Twelve Episode 10. Après avoir regardé tous les épisodes précédents les fans de cette série sont vraiment très curieux de savoir ce qui va se passer ensuite dans l’histoire. Pour obtenir tous les détails possibles sur cet épisode à venir, les fans de cette émission recherchent vraiment partout sur Internet. Pour cette raison, nous sommes ici avec un guide séparé pour vous tous.

Ici, nous partagerons tous les détails possibles liés à la date de sortie de The Twelve Episode 10. Si vous voulez connaître tous ces détails, nous vous suggérons simplement de lire cet article jusqu’à la fin, car ci-dessous, nous allons partager des détails tels que l’endroit où vous pouvez regarder cette série, la liste des épisodes, les détails de la distribution et bien plus encore.

Il s’agit d’une série australienne et le nom de ses sociétés de production est Warner Bros. International Television Production Australia et Easy Tiger Productions. Son premier épisode est sorti le 21 juin 2022. Après sa sortie, cette série a acquis une grande popularité non seulement en Australie mais aussi dans de nombreux autres pays. Actuellement, tous ses fans attendent son prochain épisode.

L’histoire de cette série suit l’histoire de Kate, qui est jugée pour le meurtre présumé de sa nièce et comment les douze jurés vont chercher leur vie individuelle et leurs idées préconçues dans la salle d’audience. Au fur et à mesure que vous commencerez à regarder cette série, vous la trouverez plus intéressante et deviendrez plus curieux de savoir ce qui va se passer ensuite. En ce moment, beaucoup de ses fans recherchent la date de sortie de The Twelve Episode 10. Alors sachons-le.

Les Douze Épisode 10 Date de sortie

Enfin, dans ce paragraphe, nous allons parler de la date de sortie de The Twelve Episode 10. L’épisode 10 sortira enfin le 23 août 2022. Si vous voulez savoir ce qui va se passer ensuite dans la série, je vous suggérerai simplement à tous de marquer la date donnée.

Où diffuser The Twelve?

Si vous êtes un fan de cette série ou si vous souhaitez la regarder, vous pouvez la regarder sur Foxtel et c’est la plateforme officielle de cette série. Si vous souhaitez diffuser cette série en ligne, vous pouvez y accéder sur le site officiel de Foxtel. La disponibilité de cette série sur cette plateforme dépendra de votre région.

Informations sur la distribution

Enfin après avoir partagé toutes les données possibles sur cet épisode à venir. Ici, nous allons partager la liste des acteurs de cette série.

Brendan Cowell comme Garry

Ngali Shaw comme Jarrod

Pallavi Sharda comme Corrie

Sam Neill comme Brett Colby

Kate Mulvany comme Kate Lawson

Brooke Satchwell comme Georgina Merrick

Marta Düsseldorf comme Lucy Bloom

Matt Nable comme Nathan Spears

Hamish Michael comme Jamie Merrick

Coco Jack Gillies dans le rôle de Claire

Louisa Mignone comme détective Sam Chedid

Cassie Howarth comme Jane

Catherine Van-Davies comme Vanessa Young

Damien Strouthos comme Alexis

Bishanyia Vincent comme Lily Powell

Gennie Nevinson comme Margaret

Nous terminons cet article en espérant que vous ayez tout appris sur la date de sortie de The Twelve Episode 10 dans diverses régions, ses spoilers, les détails de Cast, ses plateformes de streaming en ligne, et bien plus encore. Alors, attendez la date indiquée pour profiter du prochain épisode de cette émission.

