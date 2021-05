Primal La première saison complète | Critique Blu-Ray

La première saison de Genndy Tartakovsky Primitif arrive sur Blu-Ray cette semaine, ce qui rend le voyage de Spear et Fang plus beau que jamais.

Genndy Tartakovsky est l’un de mes créateurs de dessins animés préférés. Laboratoire de Dexter et Filles Powerpuff étaient des agrafes quand j’étais plus jeune, et quelque chose que j’apprécie toujours de revenir. Samurai Jack est une explosion et son point de vue Guerres des étoiles dans son Guerre des clones la microsérie est toujours une pure joie. En tant que tel, c’était ma grande honte d’avoir complètement raté Primal lors de sa première diffusion sur Cartoon Network.

Primal: la première saison complète

Date de sortie Blu-Ray: 1 juin 2021

Le timing, avec les kiddos et autres signifiait que je continuais à manquer, et je suis juste tombé en retard. Heureusement, j’ai eu la chance de me rattraper lorsque WB m’a envoyé la première saison complète sur Blu-Ray, et la merde m’a raté.

La série animée utilise un style 2D élégant à la fois élégant et dynamique, tout en apportant une approche simpliste qui maintient le focus là où il doit être (et qui a juste l’air STUNNING sur Blu-ray). Le style ressemble à un spectacle qui aurait pu provenir d’une période d’animation antérieure et pourtant quelque chose que je ne pense pas que quelqu’un d’autre aurait pu réussir pour l’histoire racontée.

Contrairement aux histoires tentaculaires à plusieurs personnages que nous avons vues de Tartakovsky dans le passé, l’histoire de Primitif est entièrement centré sur deux personnages principaux. Il y a Spear, un néandertal / homme des cavernes et, inexplicablement, son partenaire dévoué Fang… .un Tyrannosaurus Rex.

Ayant tissé un lien grâce à une tragédie partagée, toute la saison de 10 épisodes est consacrée aux dangers auxquels ces deux personnes sont confrontées et doivent s’efforcer de surmonter. C’est un peu étrange dans la mesure où il n’y a vraiment aucune histoire globale pour la série. Ce n’est pas comme Samurai Jack où vous savez qu’il travaille vers un objectif principal. Au lieu de cela, chaque épisode de Primal voit le duo marcher / courir vers aucune destination particulière. Leur but / but d’âme, semble être la survie.

Maintenant, vous pouvez penser que c’est une mauvaise chose, mais cela n’enlève rien à la génialité de la série. En partie, c’est parce que l’objectif principal de la série concerne vraiment ces deux personnages et leur façon d’interagir dans un monde en évolution rapide. Ils doivent tous deux faire face à des menaces qu’ils n’ont jamais rencontrées auparavant, tout en se rapprochant l’un de l’autre et en trouvant le sentiment de parenté / famille dont ils ont besoin.

C’est impressionnant de les voir grandir et interagir tout au long des 10 épisodes, bien trop courts. Encore plus impressionnant si l’on considère le fait qu’il n’y a pas de dialogue dans la série. L’histoire que nous obtenons dans chaque épisode est entièrement transmise à travers l’animation et c’est tellement amusant à regarder. Malgré le manque de langage, les personnages uniques de Spear et Fang brillent toujours. Dans les derniers épisodes de la saison, vous pouvez même voir comment ils ont réussi à «évoluer» grâce à leur parcours et à la camaraderie dans leurs comportements les uns avec les autres.

Les moments où d’autres personnages font leur apparition (certaines créatures préhistoriques simplement différentes), vous avez une idée du fonctionnement du monde dans lequel l’histoire se déroule. Des chauves-souris démoniaques aux araignées géantes, aux hommes-singes mystérieux et à certaines sorcières sérieusement effrayantes, il y a une quantité incroyable de construction du monde dans la saison. Même ainsi, la concentration n’est jamais enlevée à Spear and Fang et parvient à insuffler une quantité surprenante d’émotion à certains moments.

Plusieurs scènes ont laissé ma mâchoire sur le sol, pas simplement à cause de l’action brutale exposée, mais de l’émotion brute qu’elle m’a fait ressentir. Je n’ai pas honte d’admettre que le spectacle m’a eu les larmes aux yeux à plusieurs reprises et je suis toujours impressionné par le fait qu’ils ont pu apporter ce niveau d’immersion sans qu’aucun mot ne soit prononcé.

Si vous ne pouvez pas le dire, je suis tombé amoureux de cette série très rapidement. À seulement 10 épisodes, je l’ai parcouru en une seule séance. J’ai été écrasé lorsque le générique a roulé sur le dernier épisode et je dois savoir ce qui va suivre pour ces personnages. J’ai hâte de lui donner une autre montre pour voir toutes les choses que j’ai pu manquer (pour une histoire «simple», elle tisse beaucoup d’éléments en arrière-plan).

Dans l’ensemble, il y a très peu de raisons de sauter sur ce Blu-ray. Oui, il est diffusé sur HBO Max, mais je suis toujours un grand partisan des supports physiques (sans parler d’un Blu-ray qui n’aura pas de flou de tampon) et celui-ci vaut la peine d’être pris en charge.