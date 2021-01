10 questions de Chilling Adventures of Sabrina partie 4 qui vous empêcheront de dormir

DONNEZ-NOUS LES RÉPONSES! NOUS AVONS BESOIN DES RÉPONSES!

C’est la fin d’une époque. Les aventures effrayantes de Sabrina a abandonné sa dernière saison le dernier jour de 2020 (comme c’est approprié pour l’année de l’enfer!) Mais après 8 épisodes et cette fin qui divise, nous sommes toujours désespérés pour encore plus de réponses.

La partie 4 a suivi Sabrina, sa jumelle Sabrina Morningstar et le reste de nos personnages préférés de Greendale alors qu’ils tentaient de vaincre les Terreurs Eldritch. Ce mystère particulier a été résolu et nous avons également vu la fin d’un certain nombre d’autres intrigues (toujours en train de pleurer sur Zelda, tbh).

Mais la dernière saison a également laissé les téléspectateurs avec un lot des questions. Voici tous les problèmes urgents auxquels nous avons besoin de réponses dès que possible.

AVERTISSEMENT: Spoilers à venir pour Les aventures effrayantes de Sabrina partie 4!



Chilling Adventures of Sabrina: toutes les questions sans réponse de la saison 4. Image: Netflix

Commençons par notre principale préoccupation: Sabrina est-elle réellement morte? Comme pour de vrai? Mort mort?

De toute évidence, Sabrina est morte. Nous l’avons vue mourir, nous avons vu Sabrina Morningstar mourir, nous avons vu leurs funérailles … Mais voici le truc: le showrunner Roberto Aguirre-Sacasa a laissé entendre que la partie 5 était déjà prévue avant l’annulation du spectacle en juillet 2020. renouvelé à la place, comment serait-il arrivé sans Sabrina? Sa mort pourrait-elle être réversible ou le spectacle aurait-il continué sans elle? Zelda pourrait-il contacter Mambo Marie / Baron Samedi pour l’aider à la ressusciter?

Aussi, est Nick réellement mort?

Nick est un sorcier hautement qualifié qui aurait sans aucun doute fait des efforts extrêmes pour récupérer Sabrina. A-t-il découvert d’une manière ou d’une autre comment se frayer un chemin dans The Sweet Herfter pour essayer de ramener Sabrina? Ou devrions-nous simplement laisser tomber et accepter son destin de Sea of ​​Sorrows?

Que s’est-il passé dans l’au-delà de Sabrina Morningstar?

Sabrina Morningstar est-elle dans le même Sweet Herfter que Sabrina Spellman ou dans un autre? Où est-elle allée? Où est-elle?!!

Roz sera-t-il une sorcière à part entière maintenant?

Grâce à sa nouvelle identité de sorcière, Roz exercera-t-elle désormais une double fonction à Baxter High et à l’Académie des arts invisibles?

Harvey a-t-il toujours ses pouvoirs?

Dans la partie 4, Harvey est soudainement capable de prédire et de dessiner des images de toutes les Terreurs Eldritch et il semble que ces pouvoirs lui ont été transférés via Roz. A-t-il toujours ces pouvoirs à l’intérieur ou était-ce juste une chose ponctuelle?



Chilling Adventures of Sabrina: Harvey a-t-il des pouvoirs maintenant? Image: Netflix

Qu’est-il arrivé à l’esprit de Baby Adam? Est-il piégé à l’intérieur de la statue et Lilith pourra-t-elle le faire sortir?

Tout d’abord, RIP à ce doux bébé démon! Deuxièmement, si nous supposons que la «maman» que Lilith a entendue était l’esprit d’Adam piégé à l’intérieur d’une statue, Lilith pourra-t-elle d’une manière ou d’une autre la transférer dans un autre vaisseau vivant? Comme nous l’avons vu avec les sorcières lorsqu’ils ont transféré l’âme de Sabrina Spellman dans le corps de Sabrina Morningstar, c’est possible!

Caliban sortira-t-il un jour de The Void?

Ou avons-nous perdu pour toujours le Prince of Hell torse nu?

Qui a fini d’écrire Eldritch Gospel de Blackwood?

À un moment donné dans la partie 4, Blackwood part en quête de préparation pour The Void et place l’Évangile et l’église entre les mains de Mary Wardwell. Blackwood a-t-il pu continuer à écrire de loin comme cela s’est produit? Ou quelqu’un d’autre a-t-il terminé le livre? L’infini? Mary Wardwell elle-même?

Qu’arrivera-t-il à Judith et Judas?

Ils étaient au départ une partie importante du scénario mais sont tombés au bord du chemin dans la partie 4. Auraient-ils joué un plus grand rôle dans la partie 5 maintenant que Blackwood était mort?

Et enfin, une question bonus sans réponse: Qu’est-il arrivé à Ambrose au Vatican ??? !!!

Le plus longtemps sans réponse CAOS question de tous les temps. Le saurons-nous jamais? S’IL TE PLAIT DIS NOUS!

