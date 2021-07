Un membre de l’équipage de Charlie’s Angels révèle la vérité derrière Bill Murray Vs. Lutte Liu Lutte

le les anges de Charlie le combat est l’étoffe des légendes. Depuis 20 ans maintenant, des rumeurs circulent autour de l’altercation qui s’est produite entre Bill Murray et Lucy Liu sur le tournage de l’adaptation sur grand écran de la très populaire émission télévisée des années 70. Récemment, Shaun O’Banion, un assistant de production vérifié qui travaillait sur le plateau au moment du combat, a raconté sa version de l’histoire. Il prétend avoir été dans le vif du sujet, et ses affirmations ne mettent pas Bill Murray sous un très bon jour.

« En gros, Murray a réécrit un tas de scènes sans le dire à personne (y compris Drew qui était producteur). Il a mis les nouvelles pages dans les bandes-annonces de tout le monde et tout le monde est venu se poser en se demandant d’où venaient les nouvelles pages. Murray a été le dernier à monter sur scène et à ce moment-là, il y avait déjà une grande confusion. McG (directeur) était énervé que personne ne l’ait consulté. Les AD étaient également énervés. Le partenaire de production de Drew est entré et Murray était comme, « qu’est-ce qui se passe ? » McG était comme, « avez-vous eu de nouvelles pages dans votre bande-annonce? » Et Murray était comme, « Non. Mais j’ai mis de nouvelles pages dans la bande-annonce de tout le monde. » Drew et son partenaire étaient assez contrariés par cela. »

« Murray était comme, » je fais mieux, d’accord? Vous avez, genre, 16 scénaristes sur ce truc… » et [Lucy Liu] pris la parole en disant quelque chose comme : « Ceci est hors de propos. » Murray s’est retourné et a dit: « Je ne sais pas de quoi vous vous plaignez. Je vous ai donné plus de lignes. Je veux dire… regardez avec qui vous êtes ici. Vous êtes à la télévision… et c’est le grand ligue. » À ce moment-là, Lucy a crié : « Va te faire foutre, putain de connard ! Et les AD ont rapidement nettoyé la scène alors que Lucy s’enfuyait de la scène en pleurant. »

« Cameron essayait d’être le gardien de la paix et de protéger Drew pendant que les AD nettoyaient la scène. Bien sûr, nous devions tous rester à l’intérieur pour empêcher les gens d’entrer. J’adore Bill Murray(et avait déjà travaillé avec lui), mais ce qu’il lui a dit était totalement injustifié. Vraiment rabaissant et merdique. C’était aussi assez tôt dans le processus, et l’équipe aimait déjà beaucoup Lucy (ainsi que Cameron et Drew). En tous cas. Aucun coup de poing n’a été lancé. Du moins pas physiquement. Plus tard, il s’est excusé, mais pas tout à fait sincèrement à mon humble avis. »

Le récit de Shaun O’Banion met en place son expression des répercussions d’être la roue qui grince lorsque vous faites partie d’un groupe marginalisé. Il écrit sur les doubles standards conduisant à des effets permanents persistants sur les carrières de la personne impuissante contre l’élite avec leur « ego incontrôlé en folie ».

De nombreuses actrices qui se sont manifestées contre Harvey Weinstein ont découvert que leur carrière avait été sabotée par lui. Peter Jackson s’est manifesté après que Harvey Weinstein a été exposé pour harcèlement sexuel et agression pour dire qu’Ashley Judd et Mira Sorvino avaient toutes deux été en lice à la fin des années 1990 pour le le Seigneur des Anneaux trilogie. Jackson avait été découragé de travailler avec les actrices de Miramax Films. Judd et Sorvino ont été parmi les premières actrices à porter des allégations contre Weinstein.

Le discours passionné de John Boyega lors d’un rassemblement Black Lives Matter à Hyde Park à Londres reflétait les mêmes inquiétudes: « Je vous parle avec mon cœur. Écoutez, je ne sais pas si je vais faire carrière après ça, mais putain ça. » Depuis 20 ans, le les anges de Charlie L’histoire dit que le conflit s’est terminé avec Lucy Liu attaquant physiquement Murray. Et sa carrière en a pris un coup. Découvrir qu’elle a essayé de se défendre elle-même et ses collègues artistes, se terminant en larmes, et en a subi les conséquences durables, bien que tristes, montre que les temps changent. Il serait difficile de dire quel en serait le résultat aujourd’hui.

L’acteur Crispin Glover est apparu dans les deux les anges de Charlie et Charlie’s Angels : Plein gaz comme l’homme mince. Il sentit qu’il avait quelques suggestions pour améliorer le film. C’est ainsi qu’il l’a fait. « Le dialogue n’était qu’une exposition », se souvient-il. Il a dit au réalisateur, McG, que le personnage devrait être joué comme un muet et il a, assez étonnamment, accepté. Glover a fini par jouer le méchant silencieux, combattant Drew Barrymore, Lucy Liu et Cameron Diaz. C’est la collaboration.

Drew Barrymore et Nancy Juvonen défendent leur talent et remplacent Bill Murray pour la suite devient lentement le résultat attendu de ces actes d’inconduite. Shaun O’Banion se manifeste et donne son compte rendu honnête d’une faute professionnelle est un autre pas dans la bonne direction. Mais attendre 20 ans pour construire une carrière et sa propre société de production avant de dire sa vérité montre que nous avons encore un long chemin à parcourir. Cette histoire est née au Mary Sue.

