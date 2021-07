« Shark Tank 6 » LIVE EN LIGNE : comment et à quelle heure voir la saison 6

La sixième saison de « Shark Tank Mexique», Un format télévisuel primé qui a atteint plusieurs pays et qui permet aux projets de certains entrepreneurs d’avoir une plus grande visibilité et d’attirer des investisseurs, ouvre le 16 juillet 2021.

Le nouvel opus promet d’avoir de nouvelles propositions et les requins avec les dents les plus acérées du monde des affaires. Sony Channel a partagé un petit aperçu où il est mentionné que «la controverse sera ouverte en ayant des projets CBD, l’éducation sexuelle et la santé émotionnelle, tous encadrés par de grands moments avec les requins. Ils nous surprendront avec des projets à haut risque ; de succulentes offres gastronomiques et nous nous inspirerons des histoires qui se cachent derrière chaque entreprise ».

COMMENT ET À QUELLE HEURE VOIR LA SAISON 6 DE « SHARK TANK » ?

La sixième saison de « Shark Tank Mexique« Ceci sera publié 16 juillet à 21h30. à travers de Chaîne Sony. Le jeudi suivant le début du premier épisode sera disponible sur Effacer la vidéo.

Peu de temps avant la première du nouveau volet de l’émission de téléréalité, deux des requins les plus aimés, Arturo Elías Ayub et Rodrigo Herrera, ont partagé quelques détails.

« Aujourd’hui, être entrepreneur est très bien vu. C’est parce que les jeunes comprennent à quel point il est important pour notre pays que les gens entreprennent. De plus, le programme a servi à changer cette attitude et cette mentalité », a assuré Rodrigo Herrera à El Heraldo México.

Pendant ce temps, Arturo Elías Ayub a reconnu l’importance du programme dans la société. De plus, il a raconté sa propre expérience, puisque des gens l’ont approché, pour lui demander conseil et lui dire qu’ils veulent faire une entreprise à l’avenir et être en Aquarium à requins.

QUI SONT LES NOUVEAUX MEMBRES DE LA SAISON 6 DE « SHARK TANK » ?

Pour le sixième versement de « Shark Tank MexiqueLes requins connus sous le nom d’Arturo Elías Ayub, Rodrigo Herrera Aspra, Marcus Dantus et Mauricio Hoyos reviendront. Ils sont rejoints par quatre nouveaux entrepreneurs : Braulio Arsagua, Deborah Dana Beyda, Alejandra Ríos Spinola et Marisa Lazo.

BRAULIO ARSUGA LOSADA

L’un des nouveaux membres est le magnat Braulio Arsuaga Losada, originaire de Mexico. Selon les informations du magazine Líderes Mexicanos, Arsuaga a étudié l’administration des affaires à l’Université d’Anahuac et détient également une maîtrise dans la même carrière de l’Université méthodiste du Sud.

Les principales activités de l’homme d’affaires sont affectées à l’industrie du tourisme, un domaine dans lequel il a plus de 20 ans d’expérience. Braulio Arsuaga est le directeur général ou PDG de la société Grupo Presidente, qui exploite des restaurants et des hôtels, en plus d’offrir des services d’aide à la retraite.

MARISA LAZO

Elle fait partie des personnalités qui remplaceront Patricia Armendariz. Marisa Lazo est la fondatrice de la chaîne de pâtisserie Marisa, la plus grande du Mexique qui a renoncé à opérer sous un régime de franchise. Actuellement, son entreprise compte plus de 50 succursales dans l’État de Jalisco et Guanajuato, y compris les villes de Zapopan, Guadalajara et Tlaquepaque, entre autres.

En plus de posséder une chaîne de pâtisseries créée en 1992, Marisa Lazo a promu l’égalité des chances à travers sa fondation (Photo : Sony Channel)

ALEJANDRA RÍOS

Alejandra Ríos Spinola est PDG d’Ambrosía, un poste qu’elle a occupé en 2019 dans le but de positionner la marque de ses différentes unités commerciales : Ambrosía, Ambrosía Centro Culinario et BOK Ludoteca au sein des principales villes du pays. Un autre domaine dans lequel Ríos a travaillé était en tant que directeur principal de la planification financière pour les opérations internationales d’Alsea et des fusions et acquisitions, et analyste financier chez ADR-Lazrd, une banque d’investissement boutique à Mexico et a également investi dans des projets d’entrepreneuriat dans le commerce numérique.

Alejandra Ríos Spinola a exercé son rôle d’entrepreneur dans le domaine culinaire (Photo : Sony Channel)

DEBORAH DANA BEYDA

La femme d’affaires est la fondatrice et PDG de Canasta Rosa, la plateforme numérique mexicaine utilisée pour acheter et vendre des produits artisanaux locaux. Sous sa direction, l’application mobile a réussi à rassembler plus de 16 000 entrepreneurs mexicains et le projet web reçoit environ un million de visites par mois. Deborah était associée directrice du fonds de capital-investissement Soldiers Field Angels, un fonds formé par des étudiants de la Harvard Business School au Mexique.