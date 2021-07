Harry Potter : voici comment les acteurs ont changé 10 ans après la fin de la saga

Comment le temps est-il passé si vite ? Ce vendredi la saga Harry Potter se réunit 10 ans depuis son dernier film et les fans s’en souviennent sur les réseaux sociaux. Le film a catapulté la carrière de ses protagonistes, mais depuis lors, aucune n’a eu autant de succès que dans les productions basées sur le roman de JK Rowling. Voyez comment chacun est aujourd’hui !

Daniel Radcliffe

Le protagoniste de Harry Potter a commencé la série de cassettes avec seulement 11 ans et l’a terminée à 21 ans. Aujourd’hui, il a 31 ans, mais il conserve la même apparence physique. Après l’événement fantastique, il a considérablement abaissé son profil artistique et a commencé à jouer dans des pièces indépendantes à Broadway. Le premier projet post-Harry de Radcliffe était le film d’horreur de 2012 The Woman in Black. Parallèlement, il commence à pratiquer la philanthropie et à exprimer ses idéaux politiques. Son prochain film sera très différent de tout ce qu’il a fait avant car il incarnera le méchant dans la comédie d’aventure La cité perdue de D.

En haut : 2011 En bas : 2021 (Getty)



Rupert Grint

L’interprète de Ron Weasley a commencé son chemin dans la saga avec seulement 12 ans et en a actuellement 32. Bien que son visage conserve les expressions de ses premières années, sa vie personnelle a complètement changé : il est marié à Georgia Groome et a une fille d’à peine un an. an. Depuis son ascension vers la gloire avec Harry Potter, Rupert a davantage préféré la télévision, où il a joué dans des séries telles que Snatch et Servant. Comme ses pairs, il fait profil bas en public et possède un compte Instagram avec six publications, mais 4,4 millions de followers.

En haut : 2011 En bas : 2021 (Getty)



Emma Watson

L’artiste était également dans les huit films de la série de films et a été marqué à vie. Le premier a été fait avec 11 ans et le dernier, avec 21. Aujourd’hui, elle a 31 ans et a une carrière qui au fil des ans a traversé différents domaines tels que le mannequinat et l’activisme. Elle sort actuellement avec Leo Robinton, mais on sait peu de choses sur sa vie personnelle. Son dernier film date de 2019, avec Little Women.

En haut : 2011 En bas : 2021 (Getty)



Tom feutre

Peut-être l’acteur qui a le plus travaillé après le succès d’Harry Potter. L’interprète de Draco a commencé avec le rôle à ses 13 ans et aujourd’hui il en a 33. Le plus drôle, c’est qu’il a continué avec des seconds rôles, comme celui qu’il a fait dans The Flash en 2017 en tant que Julian Albert. Il se tourne également vers la musique et sort quatre singles.