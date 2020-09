Asus dévoile les ordinateurs portables ZenBook et Expertbook avec OLED, les derniers processeurs Intel et plus

Asus a déroulé mercredi neuf ordinateurs portables ZenBook et Expertbook, dans le cadre de la vague de produits choc et impressionnante d’Intel avec les processeurs Intel Tiger Lake de 11e génération. Les ordinateurs portables disposent également d’une technologie d’affichage de pointe, notamment OLEDS, d’écrans secondaires et d’un retour bienvenu aux proportions 3: 2. Aucun prix n’a été annoncé, mais voici ce que nous savons sur les spécifications et la disponibilité de chaque modèle.

Asus Le ZennBook Flip S comportera un panneau OLED 4K, Thunderbolt 4, un processeur Tiger Lake de 11e génération et un poids plume de 2,2 livres.

ASUS ZenBook Flip S (UX371)

Le ZenBook Flip S mesurera 13,9 mm d’épaisseur et pèsera environ 2,6 livres, mais il comprendra un écran OLED 4K UHD avec prise en charge à 100% de DCI-P3 et DisplayHDR 500.

L’ordinateur portable convertible comprendra également une entrée de stylet avec 4 096 niveaux de pression. L’ordinateur portable, bien sûr, est alimenté par le Core i7 Tiger Lake de 11e génération d’Intel avec des graphiques Xe. Il atteint 16 Go de RAM et 1 To de stockage. Pour les ports, le ZenBook Flip S vous offrira deux ports Thunderbolt 4, un USB-A 10 Gbps et HDMI. La durée de vie de la batterie est de 15 heures, ce que la société a mesuré en lisant une vidéo à 150 nits.

ASUS ZenBook Flip 13 (UX363EA, version OLED)

Le Flip 13 a beaucoup en commun avec le Flip S, à commencer par sa puce Tiger Lake de 11e génération et ses graphiques Xe, bien sûr. Il est un peu plus lourd que le Flip S à 3 livres, et il devrait vous offrir environ 14 heures d’autonomie sur sa batterie de 67 Wh. L’ordinateur portable convertible prend également en charge le stylet pour 4096 niveaux de pression.La principale différence pourrait être l’écran: bien que toujours un OLED, la résolution revient à un panneau FHD standard (1920 x 1080).

Asus L’Asus ZenBook S est un ordinateur portable haut de gamme avec un panneau de 14 pouces, un rapport hauteur / largeur d’écran 3: 2 et un processeur Intel de 11e génération.

ASUS ZenBook S (UX393)

Pour ceux qui en ont assez des écrans FHD larges et étroits avec des rapports d’aspect 16: 9, qui dominent les conceptions d’ordinateurs portables depuis un certain temps maintenant, vous avez une nouvelle option dans l’Asus ZenBook S.Avec un 13,9 pouces (appelez-le simplement 14 -inch), le panneau du nouvel ordinateur portable arbore un rapport hauteur / largeur 3: 2 plus grand et une résolution élevée de 3300×2200. L’ordinateur portable pèse un peu moins de 3 livres et dispose d’une sélection de ports décente: deux Thunderbolt 4, USB-A 5 Gbps et HDMI pleine taille. Le ZenBook S dispose également d’une caméra infrarouge intégrée qui prend en charge la fonction biométrique Hello de Window. La durée de vie de la batterie de son réservoir de 67Wh devrait être d’environ 12 heures, a déclaré Asus.

Asus Le B9 d’Asus, axé sur l’entreprise, reçoit le dernier processeur Intel de 11e génération, avec également des graphiques Xe.

ASUS ExpertBook B9 (B9450CEA)

L’ExpertBook B9 à vocation commerciale pèse 1005 grammes (un peu plus de 2,2 livres), mais il est suffisamment robuste pour répondre aux exigences de durabilité américaines MIL-STD 810H. Asus a atteint cet objectif en utilisant une coque en magnésium et lithium, plus légère que les alliages d’aluminium ou de magnésium traditionnellement utilisés dans les ordinateurs portables. Certains modèles d’ordinateurs portables offriront également un stockage RAID 0 ou RAID 1.

Asus a déclaré que l’ExpertBook B9 offre une sécurité de niveau entreprise, bien que l’on ne sache pas où cela se trouve. Cependant, étant donné qu’Asus propose la 11e génération d’Intel Tiger Lake avec des graphiques Xe dans un ordinateur portable professionnel, la fonction de sécurité suggère que la nouvelle puce d’Intel prend en charge vPro, ainsi que les autres fonctionnalités de gestion courantes dans les véritables ordinateurs portables de qualité professionnelle. La plupart des ordinateurs portables d’entreprise utilisent toujours les processeurs Intel de 8e génération Whiskey Lake, en raison du manque de fonctionnalités de gestion de flotte dans la puce Ice Lake de 10e génération.

Asus L’Asus ZenBook 14 est équipé de processeurs Intel de 11e génération avec graphiques Xe et d’un deuxième écran intégré au trackpad.

ASUS ZenBook 14 (UX435)

L’Asus ZenBook 14 vous offre tout: un processeur Intel Tiger Lake de 11e génération avec graphiques Xe, la nouvelle GeForce MX450 de Nvidia et la fonction Asus ScreenPad. Le ScreenPad est un écran de 5,6 pouces situé à l’endroit où se trouverait normalement le trackpad. Ne vous inquiétez pas, le trackpad est toujours là, mais le ScreenPad intègre l’Asus ScreenXpert 2.0, qui vous permet d’accéder rapidement aux utilitaires et aux applications. Et oui, vous devriez pouvoir afficher votre chaîne YouTube préférée sur le ScreenPad pendant que vous travaillez sur une feuille de calcul Excel dans l’écran principal.

Malgré les fonctionnalités avancées, l’ordinateur portable pèse 2,6 livres, avec une batterie de 63 watts-heure. L’ordinateur portable offre jusqu’à 16 Go de LPDDR4X et 1 To de stockage SSD. Pour les ports, vous disposez de deux ports Thunderbolt 4, d’un USB-A 5 Gbps, d’une prise HDMI 2.0 pleine grandeur et d’une prise combo audio, ainsi que d’un lecteur de carte microSD.

Un détail que nous ne savons pas est si la GeForce MX450 fonctionne en mode PCIe 4.0. Intel a vanté la prise en charge de PCIe 4.0 pour Tiger Lake, tout comme Nvidia pour sa GeForce MX450, nous supposons donc que l’ordinateur portable le propose.

Et oui, la liste continue.

Asus a également annoncé le VivoBook Flip 14 (TP470), un ordinateur portable convertible de 14 pouces, ainsi que les ZenBook 13 et ZenBook 14, qu’Asus prétend être les ordinateurs portables les plus minces sans offres de ports compromises. Ensuite, nous avons les VivoBook S13, S14 et S15, des offres plus abordables qui disposent néanmoins de Thunderbolt 4 ainsi que des derniers processeurs Intel de 11e génération.

Asus Le ZenBook Pro 15 comprend un ScreenPad, des processeurs de classe H de 10e génération et jusqu’à un GPU GeForce GTX 1650 Ti.

Il y a encore une chose: Asus met à jour son ZenBook Pro 15 avec des options Intel Core i7 ou Core i5 de 10e génération, ainsi qu’un GPU GeForce GTX 1650 Ti. Il offre jusqu’à un écran tactile UHD OLED 4K de 15,6 pouces et pèse un peu moins de 4 livres.

L’ordinateur portable est principalement destiné à la création de contenu et aux utilisateurs expérimentés plutôt qu’aux joueurs. Il s’agit essentiellement de la réponse d’Asus au populaire XPS 15 de Dell.

Bien que nous ne puissions pas dire lequel est le meilleur, nous privilégions définitivement la sélection de ports du ZenBook Pro 15: Thunderbolt 3, USB-A 5 Gbps et HDMI pleine taille, ainsi que la prise casque combinée et le lecteur de carte SD.

Asus

Remarque: lorsque vous achetez quelque chose après avoir cliqué sur des liens dans nos articles, nous pouvons gagner une petite commission. Lisez notre politique de lien d’affiliation pour plus de détails.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂