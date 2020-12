Pagani Huayra Tricolore. L’hommage aux as de l’air

Après avoir créé la Zonda Tricolore en 2010, Pagani rend à nouveau hommage à Frecce Tricolori, la plus grande patrouille aérienne acrobatique au monde avec le Pagani Huayra Tricolore.

Créée pour commémorer le 60e anniversaire de l’escadron de voltige de l’armée de l’air italienne, la Huayra Tricolore aura une production limitée à seulement trois exemplaires, chacun coûtant (avant impôts) 5,5 millions d’euros.

Le look aéronautique ne pouvait pas manquer

Avec une carrosserie inspirée de l’Aermacchi MB-339A PAN, la Huayra Tricolore accorde une attention particulière à l’aérodynamisme. En avant, nous trouvons un séparateur avant plus prononcé et un nouveau pare-chocs avec extracteurs latéraux pour améliorer l’efficacité du refroidisseur intermédiaire.

En reculant un peu, la dernière création de Pagani a reçu une nouvelle prise d’air qui aide à refroidir le V12 qui l’équipent, un diffuseur arrière amélioré et un nouvel aileron arrière dont les supports ressemblent à ceux utilisés par l’avion de combat.

Toujours à l’extérieur, la Pagani Huayra Tricolore a une décoration et des jantes spécifiques, et, au centre du capot avant, avec un tube de Pitot, l’instrument utilisé par les avions pour mesurer la vitesse de l’air.

Et à l’intérieur, qu’est-ce qui change?

Comme vous vous en doutez, l’intérieur de cette Huayra très spéciale regorge également de détails qui nous emmènent dans le monde de l’aéronautique. Pour commencer, les pièces en aluminium ont été produites à partir d’alliages aérospatiaux.

Cependant, la plus grande nouveauté est l’installation d’un anémomètre sur le tableau de bord qui fonctionne en conjonction avec le tube de Pitot pour révéler la vitesse du vent.

Et la mécanique?

En animant la Pagani Huayra Tricolore on retrouve, comme dans les autres Huayra, le V12 biturbo d’origine Mercedes-Benz, ici avec 840 ch et 1100 Nm, qui apparaît associé à une boîte séquentielle de sept ratios. Enfin, le châssis est réalisé en Carbo-Titanio et Carbo-Triax, le tout pour améliorer la rigidité structurelle.