JerryRigEverything met le Samsung Galaxy S23 Ultra à l’épreuve

Les nouveaux Galaxy S23 sont déjà avec nous, prêts à couronner le catalogue Samsung en 2023 au moins jusqu’à l’été, nous rencontrons le Galaxy Z pliable de cinquième génération, cette fois avec un Galaxy S23 Ultra continu et raffiné qui, cependant, est postulé comme le smartphone (presque) parfait.

Déjà lors de sa présentation, Samsung s’est vanté de l’écologie et de la responsabilité grâce à ses matériaux recyclés, le meilleur service après-vente du catalogue Android et une durabilité améliorée avec des matériaux de haut niveau, en maintenant le célèbre châssis en Aluminium d’armure et mettre dessus quelques nouveaux verres Gorilla Glass Victus 2 de la meilleure gamme de Corning.

C’est peut-être pour ça, parce que Samsung a mis l’accent sur sa durabilitéla plupart d’entre nous attendaient avec impatience le premier test de résistance au Galaxy S23 Ultra pour le vérifier, et aussi dans ce cas nous l’avons directement de l’un des examinateurs (ou bourreaux de smartphones) les plus réputés du secteur, car qui a publié ses impressions a été Zack Nelson lui-même sur sa chaîne JerryRigEverything.

Vous n’avez pas besoin de nom de famille ‘Activer’: le nouveau Samsung Galaxy S23 Ultra est un vrai rock

Comme vous le verrez dans l’analyse vidéo de JerryRigEverything, la vérité est que la résistance aux rayures du verre frontal de Corning est très similaire à celle des générations précédentessupportant sans problème la dureté 6 sur l’échelle de Mohs et présentant plus de problèmes à partir de là.

Ce n’est pas précisément ici que les Gorilla Glass Victus 2 se démarquent, et c’est que Son grand avantage est sa résistance à la torsion et aux chocs., où en effet ils n’échouent pas. Le Galaxy S23 Ultra est robuste comme un tank, ne plie pas, ne grince pas, ne bouge paset bien qu’avec des réserves évidentes selon les situations, il devrait résister aux chutes sans problème d’une poche ou d’un sac.

Tous les tests habituels de Zack Nelson sont passés avec succès par un Samsung Galaxy S23 Ultra extrêmement résistant, même si nous vous recommandons également d’être prudent avec lui car il vaut mieux prévenir.

Alors on peut dire que le châssis de Aluminium d’armure travaux la mer du bien, et qu’il s’agit précisément de l’un des meilleurs matériaux de toute l’industrie des smartphones.

Se référant à test de résistance aux températures extrêmesla vérité est que le résultat est exceptionnel, car en effet le nouveau vaisseau amiral Samsung résiste au tir direct sans complications majeures jusqu’à 60 secondes environ, sans détails superflus, halos ou pixels gravés.

La conclusion et le verdict est que Nous sommes confrontés à un mobile extrêmement résistant, mais ne faites pas de folies car c’est vraiment cher. Mettre une coque et une protection d’écran dessus ne coûte pas trop cher… Et vous vivrez plus calme !

