Un mannequin IG connu sous le nom de «Mexicaine Kim Kardashian» meurt lors d’une chirurgie des fesses

Joselyn Cano, un mannequin Instagram de 29 ans connu sous le nom de «Kim Kardashian mexicain», serait décédé.

Joselyn Cano, un mannequin bien connu d’Instagram qui a été surnommé le «mexicain Kim Kardashian», serait décédé ce mois-ci lors d’une opération de lifting des fesses au Brésil, qui aurait été confirmée par Lira Galore. « Omg Joselyn Cano est mort en Colombie en se faisant opérer », a tweeté Galore, également mannequin Instagram. « C’est sauvage. » Selon le Daily Mail, Cano est décédée lors d’une intervention chirurgicale le 7 décembre. Sa famille n’a pas confirmé son décès, mais des images de ses funérailles auraient été diffusées en direct sur YouTube. Cano aurait 29 ans au moment de sa mort. La résidente de Newport Beach était largement connue sous le nom de «Kim Kardashian mexicaine» en raison de son apparence similaire à la star de télé-réalité. Elle aurait subi plusieurs chirurgies pour ressembler encore plus à la star, en particulier sur son corps. La mort de Cano n’est pas confirmée, mais le modèle met généralement à jour ses comptes de médias sociaux chaque semaine. Il n’y a eu aucune activité sociale de sa part depuis le 7 décembre, ce qui renforce les rumeurs. Joselyn Cano a été suivi par Blac Chyna, Snoop Dogg, DJ Khaled et près de treize millions d’autres personnes. Repose en paix. Récemment, Jeannie Mai a détaillé comment elle a failli mourir avant d’être enregistrée à l’hôpital pour effectuer une opération à la gorge. Elle a parlé de son expérience ici. [via]