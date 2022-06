TLOR : The Rings of Power a déjà cinq saisons prévues

Avec la prochaine série Le Seigneur des Anneaux qui sera diffusée sur Prime Video, de nombreux fans sont prêts à revenir dans le monde créé par JRR Tolkien, mais ce qu’ils n’ont pas réalisé, c’est que »Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir » a déjà d’autres saisons prévues au-delà de sa saison inaugurale selon les showrunners, JD Payne Oui Patrick McKay.

Bien qu’il soit maintenant plus courant que lors de la première d’une série, les téléspectateurs doivent faire face à son annulation, il a été confirmé que malgré »Rings of Power » n’a que deux saisons confirmées par Prime Video, Payne et le co-showrunner McKay avec producteur exécutif J. A. Bayonneils ont une pile complète de cinq saisons prévues.

« Actuellement, nous savons déjà quel sera notre dernier plan du dernier épisode », a déclaré Payne dans une interview, précisant que l’histoire en cours d’écriture serait celle qui commencerait à relier le début à la fin.

« Les droits qu’Amazon a achetés concernaient un programme de 50 heures. Ils savaient dès le début que c’était la taille de la toile : c’était une grande histoire avec un début, un milieu et une fin clairs. Il y a des choses dans la première saison qui ne se déroulent pas avant la saison 5 », a-t-il poursuivi.

Contrairement à la trilogie préquelle de »Le Hobbit » qui avait beaucoup d’intrigues, de personnages et d’événements inachevés qui étaient trop éloignés de l’œuvre originale de Tolkien, » Les Anneaux de Pouvoir » plongeront dans le Second Âge de la Terre du Milieu avec son origine dans les racines du Seigneur des anneaux de Tolkien.

L’accent sera mis sur l’histoire de la Terre du Milieu et la formation des grands anneaux de pouvoir, en voyant la montée de Sauron et la trame de fond qui a donné naissance à la trilogie originale il y a des milliers d’années.

» The Rings of Power » aura également de nouvelles perspectives et de nouveaux personnages contrairement à tout ce que la franchise a jamais vu, mais s’en tiendra à ce que son créateur original avait en tête. Payne a discuté de l’étendue de la mythologie que Tolkien avait créée et qui avait fait prospérer sa créativité :

« C’était comme si Tolkien mettait des étoiles dans le ciel et nous permettait de distinguer les constellations. Dans ses lettres, en particulier une à son éditeur, Tolkien parlait de vouloir laisser derrière lui une mythologie qui ‘laissait de la place à d’autres esprits et mains, brandissant les outils de la peinture, de la musique et du théâtre. Nous faisons ce que Tolkien voulait. Tant que nous pensions que chacune de nos inventions était fidèle à son essence, nous savions que nous étions sur la bonne voie.

» Le Seigneur des Anneaux: Anneaux de Pouvoir » sera présenté en exclusivité sur Amazon le 2 septembre de cette année.