Que sont les subliminaux? La tendance des médias sociaux qui a convaincu les utilisateurs qu’ils peuvent souhaiter n’importe quoi dans l’existence

Les messages subliminaux existent depuis des décennies et les opinions sont partagées quant à savoir si elles ont ou non un effet sur le comportement humain.

Les messages subliminaux ont commencé à gagner du terrain dans les années 40, lorsqu’ils étaient parfois insérés dans des programmes de radio, de cinéma et de télévision.

Depuis lors, la messagerie subliminale est une tactique de premier plan dans la publicité, et de nombreuses études ont montré que la messagerie subliminale influence subtilement le cerveau humain.

À l’ère actuelle de la technologie, cependant, une nouvelle vague de messages subliminaux a envahi les médias sociaux et les utilisateurs de toutes les plates-formes – comme TikTok, YouTube et Reddit – ont l’impression qu’ils peuvent changer leur vie, leur apparence , et plus encore en «faisant des subliminaux».

Que sont les subliminaux – et fonctionnent-ils réellement?

Jetons un coup d’œil à quelques exemples de subliminals, ce que les utilisateurs de médias sociaux disent à leur sujet et s’ils fonctionnent vraiment ou non.

Les subliminaux ne sont qu’une forme de message subliminal.

Et ils sont plus facilement disponibles pour une consommation généralisée, grâce au monde en constante expansion des médias sociaux et des communautés en ligne.

Les utilisateurs de médias sociaux affirment qu’en écoutant les subliminaux, les gens peuvent changer la forme de leur visage, perdre du poids, gagner de l’argent, avoir une peau claire, et plus encore.

Par exemple, un utilisateur de TikTok a mis en ligne une vidéo, que vous pouvez regarder ci-dessous, dans laquelle elle affirme qu’en écoutant sa vidéo, les utilisateurs de médias sociaux peuvent volontairement nettoyer leur peau sans produits contre l’acné, sans régime de soins de la peau, etc. La seule chose dont ils ont besoin écouter sa vidéo et répéter les mantras qui apparaissent dans la vidéo.

«Omg, mon visage a commencé à picoter», a commenté un utilisateur de TikTok – citant une sensation que de nombreux autres utilisateurs de médias sociaux notent en faisant des subliminals.

Un utilisateur de Reddit a également affirmé qu’après avoir écouté des subliminals pour «gain de hauteur», leurs amis et leur famille leur ont dit qu’ils «avaient l’air plus grands» en conséquence.

«J’écoute des subliminals pour le gain de hauteur», a écrit l’utilisateur de Reddit. «J’ai ces sensations de picotements dans mes jambes et mon dos. Mes amis et ma famille m’ont dit que j’avais l’air plus grand après l’avoir écouté pendant 3 jours. Mais cela me frustre quand les gens disent que tout est faux et que cela ne fonctionne pas.

Il est important de noter que l’utilisateur n’a pas fourni de photos avant / après pour sauvegarder ses revendications.

Un autre utilisateur de Reddit a contesté les résultats de cet utilisateur de médias sociaux, en écrivant: «Répondez honnêtement, ce qui vous semble plus probable: que vous avez surpassé toute la science moderne et que vous avez grandi physiquement après avoir écouté du bruit. Ou vous avez commencé à vous tenir droit.

Les utilisateurs de médias sociaux n’utilisent pas seulement des subliminaux pour des changements physiques.

Le même utilisateur de TikTok qui a publié le subliminal peau claire en a également publié un pour «bonnes notes». Parmi les phrases qu’elle dit à ses abonnés de répéter, citons «Je me fais confiance pour performer au mieux de mes capacités», «Je suis intelligent» et «Je me sens en sécurité dans ce que j’apprends.»

Plusieurs utilisateurs ont allégué que leurs corps picotaient après avoir écouté la vidéo et répété les phrases à haute voix, mais encore une fois, il n’y avait aucune preuve concrète que le subliminal fonctionnait réellement pour ces personnes.

Pouvez-vous vraiment manifester quelque chose dans votre vie avec des subliminaux?

Alors que les utilisateurs de médias sociaux sur plusieurs plates-formes affirment qu’en écoutant des subliminaux, vous pouvez changer à peu près tout ce que vous voulez, les preuves que vous pouvez changer des choses comme votre apparence physique ou vos notes simplement en voulant qu’elles existent sont rares.

Pensez-y: pouvez-vous vraiment passer de l’échec d’un cours à l’acte juste en écoutant une star de TikTok jouer un bol chantant tibétain?

Est-ce que 5000 € apparaîtront soudainement sur votre compte bancaire parce que vous avez visualisé de l’argent tout en écoutant de la musique new age sur YouTube ou TikTok?

Très probablement pas, mais la lecture et la répétition de mantras positifs présentent des avantages positifs, ce que les gens font depuis d’innombrables années.

Des études ont montré que les affirmations et les mantras ont un effet positif sur le cerveau humain et peuvent «diminuer le stress, augmenter le bien-être, améliorer les performances scolaires et rendre les gens plus ouverts au changement de comportement».

Cela étant dit, ce ne sont peut-être pas les subliminaux en eux-mêmes qui changeront rapidement le cours de sa vie, leur apporteront de l’argent et du succès, ou tout à coup leur apporteront un bonheur inébranlable.

C’est peut-être la réassurance positive constante que les utilisateurs des médias sociaux se donnent maintenant qui modifie leur schéma de pensée et leur perception de la vie quotidienne, et à leur tour, ils voient enfin ce qu’ils veulent voir.

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.