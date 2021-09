Topher Grace a eu une réponse effrontée lorsqu’on lui a posé des questions sur Spider-Man: No Way Home

Ancien acteur de Venom Topher grâce a eu une réponse amusante lorsqu’on lui a demandé la possibilité d’apparaître dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison. Auparavant, l’ancienne star de Ce spectacle des années 70 joué Venom dans Sam Raimi Spider-Man 3 en 2007. Parce que Spider-Man 4 n’a jamais été fait, la représentation de Grace dans le rôle était un accord unique, largement oublié par de nombreux fans de Marvel.

Même ainsi, l’intrigue de Spider-Man : Pas de chemin à la maison permet aux personnages de l’alternative Homme araignée univers cinématographiques à apparaître. Cela inclut les films de Sam Raimi, car nous voyons même Alfred Molina de retour en tant que Doc Ock de Spider-Man 2. Il reste à voir quels autres personnages de ces films pourraient apparaître, bien que la bande-annonce ait également semblé taquiner Green Goblin de Willem Dafoe. Il n’y a eu aucune indication de la Spider-Man 3 Du venin apparaît, mais la porte est techniquement ouverte pour que cela se produise à ce stade.

Récemment, Topher Grace a participé à une session Reddit AMA avec des fans pour aider à promouvoir son émission Économie domestique. Les fans de Marvel n’ont pas tardé à lui poser des questions sur l’apparition possible de Venom dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison. Grace a offert une longue réponse qui « confirme » son implication, ainsi qu’un barrage de « spoilers » clairement faux révélant l’apparition d’autres personnages aléatoires. Il dit même que son Venom bat le Venom de Tom Hardy. Au moins, ce n’est pas aussi grave que Tom Holland qui laisse constamment tomber de vrais spoilers. Comme Grace l’explique :

« S’il vous plaît, gardez-le entre nous, mais oui, je suis dedans. L’intrigue commence avec Peter Parker (Tom Holland) déçu que tout le monde connaisse son identité, puis des choses folles se produisent avec le Dr Strange et le Dr Octopus (Alfred Molina ( ), ce n’est même pas un combat, je lui botte le cul immédiatement. Pour ne pas en dire trop, mais il y a aussi des acteurs de la série originale de Spiderman des années 70, du crossover Aquaman et Batman (Affleck, pas Keaton), et merci à Disney Han Le fantôme de Solo de Rise of Skywalker et ce robot Eve de Wall-E. Encore une fois, restez entre nous.