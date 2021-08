Les fans de « The Chi » appellent Emmett et Tiffany « super irréalistes » avant la finale de la saison

La série à succès de Showtime Le Chi mettra fin à la saison 4 le 1er août 2021. Depuis ses débuts sur le réseau en 2018, le drame d’une heure est devenu un succès en montrant les relations complexes entre les habitants de Chicago.

L’une des relations dont on parle le plus sur Le Chi est Emmett (Jacob Latimore) et Tiffany (Hannaha Hall). Au milieu de la finale de la saison, certains fans pensent que le couple doit se séparer.

‘The Chi’ : Jacob Latimore dans le rôle d’Emmett et Hannaha Hall dans le rôle de Tiffany | Chuck Hodes/SHOWTIME

La raison pour laquelle certains fans de ‘The Chi’ ne soutiennent pas Emmett et Tiffany

Le Chi les fans ont rencontré Emmett pour la première fois au cours de la première saison. Il vivait avec sa mère Jada (Yolonda Ross) tout en travaillant à temps partiel au restaurant Sonny’s. Au cours des saisons précédentes, Emmett a également révélé qu’il avait plusieurs enfants de mères différentes. Néanmoins, son esprit d’entreprise lui a valu son restaurant dans la saison 3.

Tout en commençant un nouveau chapitre de sa vie, Emmett s’est connecté avec sa troisième petite maman, Tiff. Après avoir vécu ensemble pendant quelques années, il a décidé de proposer. Dans la saison 4, le couple jongle en travaillant à temps plein, en prenant soin de leur fils, EJ, et de leur nouveau mariage.

Au fur et à mesure que la saison avançait, les téléspectateurs ont regardé Emmett et Tiff se battre pour sa liaison avec son collègue, Dom (La La Anthony). Bientôt, elle suggère qu’ils ont un mariage ouvert et a commencé à sortir avec son ami Dante (Cory Hardrict). Cependant, alors que certains fans les soutiennent, plusieurs fans de Reddit pensent que l’arrangement d’Emmett et Tiff était la fin de leur relation.

« Laisser volontairement sa femme se détacher physiquement et émotionnellement est stupide », a déclaré un fan. « Non seulement vous courez le risque de perdre votre femme de toute façon, mais elle pourrait se retrouver avec une MST ou enceinte alors qu’elle a encore affaire à vous. En plus de cela, quel exemple donnez-vous à votre fils ? Mon problème avec ce scénario, c’est qu’il est super irréaliste.

Bien que beaucoup Le Chi Les fans ne voient pas Emmett et Tiff s’entraîner, ils pensent que le jeune père a pas mal d’options romantiques. Dans la saison 3, il a secrètement commencé une liaison avec Dom. Cependant, ils se sont séparés une fois qu’Emmett a épousé Tiff. De plus, Dom a commencé à sortir avec le père d’Emmett, Darnell (Rolando Boyce), dans la saison 4.

Un autre match possible pour Emmett pourrait être son ex-petite amie, Keisha (Birgundi Baker). Le couple est sorti ensemble pendant les saisons 1 et 2 de Le Chi, mais ils ont rompu lorsque Keisha est sortie avec son entraîneur d’athlétisme. Néanmoins, le couple est resté amis et certains fans ne peuvent s’empêcher de remarquer leur alchimie.

« Laissez-la partir », a écrit un fan. « Il a besoin de Keisha.

« Je me concentrais sur sa maman et Keisha et peut-être La La de temps en temps..laisse tiff le manquer », a suggéré un autre.

Comment Jacob Latimore s’appuie sur Hannaha Hall pendant leurs scènes

Malgré les récents commentaires reçus par les fans, Le Chi les acteurs Latimore et Hall ont une relation de travail apparemment saine. En juin 2020, interview avec The Grio, le Nativité noire L’acteur a déclaré qu’il comptait sur son amant à l’écran pour capturer l’essence de Chicago.

«Hannaha Hall, qui joue Tiffany, ma petite maman, elle est tellement Chicago. Elle est avec tout ça ; elle est prête à partir. Elle m’aide beaucoup juste en, vous savez, en jouant comme elle le fait.

En fin de compte, plusieurs fans ont convenu qu’Emmett devrait arrêter complètement de sortir ensemble. Ils verront ce que le personnage décide pendant Le Chi Finale de la saison 4.