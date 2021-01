Un jeune orque sauvé après s’être échoué sur une plage écossaise

Un juvénile orque a été sauvé héroïquement cette semaine après s’être échoué sur une plage écossaise.

Un groupe de médecins formés du British Divers Marine Life Rescue (BDMLR) et des habitants serviables ont effectué le sauvetage lundi 4 janvier à Sanday, une île au large des côtes écossaises.

Les résidents locaux Colin et Heather Headworth ont d’abord repéré l’orque en détresse de 11 pieds de long (3,4 mètres) couchée dans les vagues. Ils ont appelé Emma Neave-Webb, la coordinatrice locale de Sanday et de la zone BDMLR, qui a informé deux autres collègues médecins de mammifères marins sur l’île.

« Ma toute première pensée lorsque j’ai reçu l’appel téléphonique a été que c’était un dauphin commun, car nous les voyons ici à cette période de l’année », a déclaré Neave-Webb à 45Secondes.fr. « Mais dès que je suis sorti du véhicule, je pouvais l’entendre grincer, et je me suis dit, qu’est-ce que c’est? »

En relation: Album Baleine: Géants des profondeurs

« [An] orca était la dernière chose à laquelle je m’attendais; Je ne l’ai pas cru jusqu’à ce que j’ai vu le cache-œil blanc », dit-elle.

Un gros plan de l’orque échouée et de son cache-œil blanc distinctif. (Crédit d’image: Emma Neave-Webb)

Dès l’arrivée de Neave-Webb et de son équipe de médecins, ils ont vérifié l’état de santé de la baleine.

«Au départ, nous étions très préoccupés par le fait que ce soit une jeune mère dépendante», dit-elle. « Si c’est le cas, alors nous ne pouvons pas le sauver, car il mourra de faim tout seul sans sa mère. »

Les mères d’épaulards, avec l’aide d’autres femelles de la nacelle, fournissent des soins essentiels constants aux juvéniles jusqu’à l’âge de 2 ans, selon National Geographic .

La taille de l’orque indiquait qu’il s’agissait probablement d’un mâle de 3 ou 4 ans qui aurait été capable de survivre seul.

Après avoir crié aux résidents locaux pour obtenir plus d’aide, l’équipe s’est immédiatement mise à mettre la baleine à la verticale dans l’eau pour aider l’animal à respirer et s’assurer que l’évent était hors de l’eau.

«La marée montait assez rapidement, et il [the whale] commençait à être submergé parce qu’il s’enfonçait également dans le sable mou « , a déclaré Neave-Webb. » Il nous a fallu quatre d’entre nous pour le redresser; c’était vraiment lourd. »

Alors que la marée montait, les médecins ont manœuvré l’animal sur une civière spéciale pour dauphins.

« Chaque fois qu’une vague est arrivée, nous l’avons soulevée et avons fait pivoter la civière un peu plus en dessous, tout en essayant de l’aligner dans la direction que nous voulions qu’elle aille », a-t-elle déclaré. « Une fois que nous l’avons mis sous, nous avons pu le soulever avec huit personnes et le déplacer vers des eaux plus profondes. »

Après 15 minutes de maintien en place par les sauveteurs, l’orque s’est soudainement dirigée en ligne droite et a disparu de la vue. Certains membres de l’équipe sont restés sur la plage pendant un certain temps pour s’assurer que la baleine ne soit pas restée coincée, mais elle n’a pas été revue.

Les sauveteurs ont transporté l’orque dans des eaux plus profondes à l’aide d’une civière spéciale pour dauphins. (Crédit d’image: Heather Headworth)

Neave-Webb a déclaré qu’elle était prudemment optimiste quant aux chances de survie de la jeune orque après le sauvetage.

«C’était très vocal, actif et alerte», dit-elle. « Il s’était manifestement nourri très récemment, car c’était vraiment sain. Il a également fait un très gros caca sur la plage, ce qui était un bon signe. »

Cependant, l’orque a un défi à relever: « Elle a besoin de trouver son pod, que nous ne pouvions pas voir, mais ses vocalisations suggéraient qu’elles étaient proches », a déclaré Neave-Webb.

L’ensemble du sauvetage a pris un peu plus d’une heure, mais Neave-Webb pense que cela n’a été possible que grâce à la civière de dauphin nouvellement acquise par l’équipe et à l’aide des habitants.

«C’était un animal chanceux de s’échouer sur une île avec des gens qui savaient ce qu’ils faisaient et qui avaient l’équipement pour le sauver», a déclaré Neave-Webb. « Il a définitivement choisi le bon endroit pour se jeter sur la plage. »

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.