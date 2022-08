Super Mario 64 devient un jeu d’horreur à la première personne

Super Mario 64 est considéré comme un jalon absolu histoire du jeu vidéo. Sorti à l’origine en 1996, le jeu a repris celui qui avait déjà réussi et populaire Sauter et courir-Principe de jeux mario dans un environnement 3D, révolutionnant le genre.

Aujourd’hui, le titre est principalement dans le coureur de vitesse-Scène populaire, mais aussi développeur amateur continuez à bricoler avec. Un nouveau projet transforme maintenant le classique en un effrayant aventure d’horreur du Point de vue à la première personne.

Super Mario 64 : Horreur dans le château

Le projet porte le nom Une autre princesse est dans notre château et se déroule cinq ans après les événements de Super Mario 64. Le plombier qui sauve le monde revient après la mort de la princesse Château de Peach en arrière et trébuche directement dans sa prochaine aventure. Vous pouvez regarder une bande-annonce du jeu ici :

L’ambiance s’annonce décidément bonne. Le but du jeu doit être global huit statues à trouver caché partout dans le château. Pour cela, vous devez vous déplacer lentement et probablement aussi certains chemins uniquement avec le bon clé ouvrir.

A fournit la tension grand esprit, à la recherche du château pour vous. Vous ne pouvez probablement pas vous défendre, il suffit de vous enfuir et de des boites ou cacher des placards. Le gameplay rappelle un peu Extraterrestre : Isolement.

La démo est déjà jouable

En fait, le projet n’est pour l’instant qu’une courte démo. développeur Claudio Mondin mais aimerait étendre progressivement cela et donner au jeu encore plus de substance. Ce gameplay fonctionne mais déjà bien et le typique Frisson de tels jeux se fait sentir. scènes de jeu tu peux voir ici:

Maintenant, si vous avez envie d’essayer le jeu par vous-même, nous avons de bonnes nouvelles. la démo est à savoir disponible gratuitement et téléchargeable ici.

Que pensez-vous du projet ? Voulez-vous essayer la démo ? Écrivez-le nous dans les commentaires !