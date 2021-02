Une femme devient virale après avoir réalisé ce que signifie «  23-19  » dans Monsters, Inc.

Un TikToker a partagé le moment où elle a découvert de quoi « 23-19 » Monsters Inc. moyens:

La femme, qui passe par nom d’utilisateur iamfyiya, a récemment regardé le film Pixar et a noté la scène où le monstre George Anderson sort de la chambre d’un enfant avec une chaussette collée sur le dos.

Alors qu’il sort de la porte, l’un de ses collègues crie « Nous avons un 23-19 », avant qu’une équipe d’intervention d’urgence n’entoure George et lui rase toute sa fourrure dans le but de le décontaminer.

Fyiya, une musicienne irlandaise, s’adressant à la caméra en disant: « Oh mon Dieu. J’avais aujourd’hui un an quand j’ai réalisé quand je regardais Monsters Inc. J’étais comme « qu’est-ce que c’est qu’un 23-19? »

« La 23e lettre de l’alphabet est W et la 19e lettre est S. Debout pour les chaussettes blanches. Ouais. »

Crédit: TikTok / @ iamfyiya

La vidéo a maintenant été regardée plus de 430 000 fois et a reçu 23 000 likes et plus de 400 commentaires de personnes qui n’avaient aucune idée de ce qu’est un 23-19.

L’un a écrit: « Quoi ????? C’est tellement cool que je ne le savais pas non plus », tandis qu’un autre a ajouté: « Vous êtes comme un détective. Pourquoi n’ai-je pas déchiffré le code? »

Un troisième a commenté: « Cela m’a époustouflé … »

Soulignant un fait amusant, quelqu’un d’autre a écrit: « Ce sont aussi les initiales des noms de famille de Mike et Sulley (Wazowski et Sullivan). »

D'autres n'ont pas tardé à souligner que les films Pixar font toujours référence à 2319 parce que c'est le numéro de studio dans lequel tous les producteurs commencent …

Où diable étaient les parents? Crédit: Pixar / Disney

Eh bien, le réalisateur du film et directeur de la création de Pixar, Pete Docter, a enfin abordé la question, 20 ans après la sortie du film.

S’adressant au Huffington Post, il a déclaré: «C’est l’une de ces questions que nous nous sommes posées et nous sommes passés par de nombreuses machinations différentes d’écriture de scènes.

« Nous n’en avons pas réellement embarqué, mais nous avons eu l’impression que, OK, le public n’a pas besoin de le savoir parce que Sulley ne le sait pas. Et nous sommes avec Sulley.

«Quoi qu’en pensent ses parents, nous allons simplement ignorer ça. Et ça s’est avéré assez bien.