Ralph Macchio a répondu à un tweet viral d’un fan argentin de Cobra Kai

Cobra Kai fait partie des séries du moment sur Netflix après sa première le 1er janvier et son phénomène se répand dans le monde entier. La série a frappé fort en Amérique latine où elle se positionne comme la plus regardée dans divers pays. L’Argentine est l’un d’entre eux et un fan de ce pays a publié un message viral auquel ce jeudi a été répondu par Ralph Macchio lui-même. Incroyable!

Julia Faita, une jeune fille de 19 ans, a publié un tweet où elle comparait les photos de son père Diego avec celles du personnage de Daniel LaRusso dans la célèbre saga Karate Kid. En plus de similitudes physiques notables, ils ont tous deux participé aux arts martiaux et les images comprenaient des poses identiques.. La similitude était si grande que Netflix a décidé de faire une vidéo pour que l’acteur américain laisse sa réponse.

Cobra Kai: Ralph Macchio a répondu à un tweet viral d’un fan argentin

« Bonjour l’Argentine, je suis très excité car j’ai découvert que j’ai un double là-bas. Merci Julia pour le partage de tes photos. Dis bonjour à ton père Diego alias l’Argentin Daniel LaRusso »C’était la vidéo où Macchio semblait répondre au fan et bien sûr promouvoir la troisième saison dans le pays sud-américain.

En outre, ils ont également demandé William Zabka être enregistré pour y réagir et ses paroles ont redoublé le pari. « Bonjour l’Argentine, je parle aussi espagnol. J’ai vu qu’il y a un Daniel LaRusso en Argentine, mais contrairement à Ralph, il connaît le karaté. Ne leur dis pas que j’ai dit ça. J’ai besoin de ton aide pour trouver l’Argentin Johnny qui, pour être honnête, sera bien mieux que Daniel LaRusso. Si vous connaissez quelqu’un, laissez-le dans les commentaires « Il a exprimé et les fans ont commencé à répondre au message avec des personnes similaires.

La stratégie de Cobra Kai pour faire connaître la série comprend également La Colombie: Ce matin, il a posté une vidéo qui a un Ariadna Gutierrez et Mario Yepes en tant que protagonistes. Dans le pays du café, il est actuellement classé au sixième rang des plus consultés. Diriger Argentine, Mexique, Équateur, Pérou, Paraguay et Bolivie.