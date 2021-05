Pas de savon ni d’eau: ces chercheurs nettoient les statues de marbre de Michel-Ange avec des bactéries

Les statues de Michel-Ange sont, sans aucun doute, l’un des trésors les plus importants que nous conservons de la Renaissance. Cependant, le marbre se salit et se tache, il nécessite donc des travaux d’entretien et de restauration spéciaux. Eh bien, en Italie, ils ont testé une alternative très particulière: répandre des bactéries sur le marbre pour les laisser s’occuper de tout.

Comme le détaille le New York Times, une équipe de scientifiques et de restaurateurs a secrètement testé cette technique dans le Chapelle des Médicis à Florence. L’équipe a utilisé des bactéries qui se nourrissent de colle, d’huile et de phosphates pour se débarrasser de certaines des taches les plus incrustées des statues. Le résultat, apparemment, a été très bon.

Laisse les bactéries le manger

Si vous avez eu l’occasion de visiter la chapelle des Médicis à Florence, vous vous souviendrez sûrement des sculptures Aurora et Twilight trouvées aux pieds de Lorenzo II de Medici. Malgré les différentes restaurations et nettoyages (plus ou moins fortuits) que la tombe a reçus, cette œuvre de Michel-Ange il avait des taches très profondes et même des déformations. Le motif? Un enterrement quelque peu irrégulier.

Plus précisément, l’enterrement d’Alexandre de Médicis, assassiné par son cousin Lorenzo de Médicis le 6 janvier 1537. Son corps a été enveloppé dans un tapis et jeté dans le sarcophage de son père (non biologique) Lorenzo II de Médicis. Il n’a pas été vidé, c’est-à-dire que leurs viscères n’ont pas été enlevés. Les années ont passé, le cadavre s’est décomposé et a fui à travers le marbre de Michel-Ange, provoquant les taches que nous avons mentionnées plus tôt.

Comment cette saleté a-t-elle été nettoyée? Utilisation d’une bactérie appelée Serratia ficaria SH7 (provenant de sols contaminés par des matériaux lourds d’une mine en Sardaigne). Selon les mots de Monica Bietti, ancienne directrice du Musée des Chapelles des Médicis, «SH7 a mangé Alessandro».

Cependant, la première fois que cette technique a été utilisée, c’était dans la tombe de Giuliano di Lorenzo, duc de Nemours, qui a également été sculptée par Michel-Ange. Cette tombe est semblable à celui de son frère Lorenzo, mais les deux figures en bas sont des allégories du jour (homme) et de la nuit (femme).

L’équipe a utilisé Pseudomonas stutzeri CONC11 (une bactérie isolée des déchets de tannerie) pour les cheveux de la statue et Rhodococcus sp. ZCONT (provenant de sols contaminés au diesel) pour nettoyer les oreilles. Pour le visage de nuit (la figure féminine), ils ont utilisé des sachets de microgel de gomme xanthane, qui est un dérivé du Xanthomonas campestris.

Le résultat, apparemment, ça a été très bien. La tombe de Lorenzo II de Médicis semble désormais libre des restes d’Alessandro. Les chercheurs prévoient de présenter officiellement les résultats du projet en juin.

Via | New York Times

Image | Rufus46 sous licence CC BY-SA 3.0