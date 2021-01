WhatsApp veut partager vos données avec Facebook: ce que cela signifie pour vous

WhatsApp souhaite mettre vos données à la disposition de toutes les entreprises Facebook à l’avenir et prend des mesures drastiques pour ce faire. Quiconque n’accepte pas les nouvelles conditions d’utilisation ne pourra bientôt plus utiliser Messenger.

Si vous avez déjà vérifié WhatsApp aujourd’hui, vous avez probablement remarqué la notification contextuelle dans Messenger. Cela vous informe que les informations de votre compte et vos données d’utilisation seront bientôt partagées avec d’autres services Facebook. Vous pouvez vous opposer à la nouvelle directive sur la protection des données, mais l’entreprise ne vous laisse pas vraiment le choix. Si vous n’avez pas accepté les nouvelles conditions avant le 8 février, vous ne pouvez plus utiliser WhatsApp.

WhatsApp transmet ces données et elles sont utilisées pour cela

Si vous acceptez les nouvelles directives de protection des données, vous autoriserez WhatsApp à transmettre les détails de votre compte tels que votre numéro de téléphone, vos informations de statut ou vos données de transaction. La localisation actuelle, les données d’appareil et de connexion ainsi que les informations de journal sont également transmises à la société Facebook.

WhatsApp déclare que la raison des nouvelles directives est de vouloir établir une protection plus efficace contre les violations de la loi telles que le spam, les menaces ou les abus. Bien entendu, les informations partagées doivent également être utilisées pour améliorer les services, les adapter aux utilisateurs et les commercialiser.

Au final, cependant, le rapprochement avec le reste des sociétés Facebook permet également d’intégrer de nouvelles interfaces. Entre autres, il devrait bientôt être possible de se connecter à d’autres produits Facebook avec le compte WhatsApp.

Ces alternatives WhatsApp sont là

Si vous n’êtes pas d’accord avec tout cela, vous n’avez pas d’autre choix que de chercher un nouveau messager. Heureusement, il y a maintenant des tonnes de choix.

Des applications comme Telegram, Signal ou Threema jouissent d’une popularité croissante. Ils offrent des fonctions et des fonctionnalités similaires à celles de WhatsApp, mais ne transmettent pas vos données. Le seul inconvénient est qu’ils n’ont pas autant d’utilisateurs que le plus grand messager du monde. Il faudrait donc peser quelle est la bonne pour garder le plus de contacts possible.