Un homme jette les affaires de sa belle-fille dans la rue après qu’elle ait mis le bazar

Un homme se demande s’il a tort après avoir traité sa belle-fille comme une enfant alors qu’elle agissait comme telle.

Postant dans le subreddit ‘AITA’ (Suis-je le trou **), l’homme explique que son fils et sa femme vivent avec lui depuis un mois maintenant alors qu’ils se préparent à emménager dans leur nouveau logement en mai.

Lui et sa femme ont apprécié que leur fils et leur belle-fille restent avec eux, et le seul problème que l’homme a avec sa belle-fille est qu’elle est extrêmement désordonnée.

« Je suis retraité de l’armée et j’ai toujours géré ma maison selon un certain ensemble de normes et je m’attends à ce qu’elles soient suivies même par les invités », a écrit l’homme dans son message.

Le fils de l’homme a souvent décrit sa femme comme quelqu’un qui « préfère le désordre » et elle a tendance à avoir des choses où elle peut facilement les voir.

Cependant, après que l’homme ait exprimé son opinion sur son mécontentement face au désordre que sa belle-fille laisse derrière lui, elle a commencé à s’améliorer pour nettoyer, mais pas « selon les normes » que l’homme aurait préférées.

Sa belle-fille laisse toujours son maquillage dans la salle de bain des invités jusqu’à ce qu’elle rentre à la maison l’après-midi parce qu’elle « manque de temps le matin » pour tout ranger.

« À son crédit, elle nettoie tout une fois qu’elle rentre à la maison, mais je n’apprécie pas de devoir regarder le désordre pendant des heures jusqu’à ce qu’elle rentre à la maison. »

L’homme a essayé de gérer les problèmes en privé avec son fils, dans l’espoir qu’il pourrait parler à sa femme.

Son fils a reconnu qu’il avait trouvé des excuses pour elle et son comportement sous le couvert de sa vie de famille « instable » lorsqu’elle grandissait avec ses parents, puis plus tard dans le système de placement familial.

L’homme admet qu’elle est encore jeune, à seulement 20 ans, mais fait la comparaison que ses propres enfants savaient nettoyer après eux-mêmes avant même d’avoir quitté l’école primaire.

« Mes frustrations face à la situation ont pris de l’ampleur un jour quand elle a encore une fois laissé du maquillage dans la salle de bain et en réponse, j’ai pris un sac poubelle et j’ai placé tout le maquillage et tout sous l’évier qui était aussi le sien, puis dans l’invité chambre à coucher, chaque vêtement qu’elle possédait, etc. », révèle l’homme.

Il explique qu’il n’avait aucune intention de jeter ses affaires, mais qu’il voulait lui montrer à quel point il était sérieux à ce sujet et pensait que le traiter de la même manière qu’il aurait traité un adolescent lui aurait donné un grand réveil- appel.

Sa belle-fille est rentrée à la maison avant son fils et a découvert toutes ses affaires dans des sacs poubelles à l’extérieur de leur maison, et a été incroyablement choquée.

L’homme n’a pas crié, mais a été sévère lorsqu’il a expliqué que son comportement avait été très irrespectueux et que si cela continuait, elle devrait quitter sa maison.

« Mon [daughter-in-law] n’a pas dit grand-chose et m’a juste regardé avec de grands yeux tout le temps, puis quand j’ai eu fini, elle s’est excusée et a ramené toutes ses affaires dans la chambre dans laquelle elle vivait. »

L’homme pouvait l’entendre pleurer, ce qu’il pensait être une réponse « dramatique », et quand son fils est rentré à la maison, il s’est excusé pour le désordre de sa femme mais a déclaré que la situation n’avait pas été gérée de la bonne manière.

« Maintenant mon [daughter-in-law] a gardé toutes ses affaires dans sa voiture et ne les place même pas du tout dans la maison. Elle est également devenue très réservée quand je suis là, mais elle est tout à fait d’accord avec mes filles et ma femme. Le désordre s’est arrêté mais maintenant il y a un malaise dans la maison », a conclu l’homme.

Histoires liées de YourTango :

La plupart des gens sous le post Reddit de l’homme étaient d’accord pour dire qu’il était le trou ** dans la situation.

« Pendant qu’ils restent avec vous, l’espace que vous leur avez donné est leur espace. Ils devraient avoir droit à un sentiment de sécurité et d’intimité. Se glisser dans leur chambre pour voir si elle respecte vos normes d’anciens militaires n’est pas acceptable », un utilisateur a commenté.

Un autre utilisateur a commenté: « Les personnes qui sont passées par le système d’accueil reviennent souvent » à la maison « et trouvent leurs affaires emballées dans des sacs poubelles et l’assistante sociale leur dit qu’il est temps de déménager dans la maison voisine. ce morceau de traumatisme. »

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Brooklyn. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité. Suivez-la sur Instagram.