Encore une série annulée : pourquoi « Barry » s’arrête avec la saison 4

La série « Barry » de HBO Max prendra fin en 2023. Après plusieurs mois de spéculation, il a été confirmé que la comédie créée par Alec Berg et Bill Hader dira au revoir aux écrans avec sa quatrième saison.

Sorti en 2018, la production a été plébiscitée par la critique et autres spécialistes. En ce sens, elle a été récompensée par divers prix dans le Emmy Awards, Critics Choice Awards, Satellite Awards, DGA et WGA. De plus, il bénéficie du soutien de nombreux fans à travers le monde.

Ensuite,pourquoi la série La saison 4 a été annulée? Voici ce que nous savons des raisons derrière le fin définitive de « Barry ».

POURQUOI « BARRY » VA-T-IL TERMINER SA SAISON 4 ?

Le 7 mars 2023, Bill Hader a accordé une interview exclusive à Variété. Là, il a déclaré que la série dans laquelle il joue touchait à sa fin car, même s’il lui était difficile de dire au revoir à la série, l’histoire a atteint un point où l’artiste a estimé que « L’histoire s’est terminée naturellement après la saison 4. »

Hader C’est lui qui a annoncé la nouvelle Amy Gravitvice-président exécutif de la programmation comique chez HBO. D’après son témoignage, il fait entièrement confiance à la décision du créateur : « Évidemment, maintenant que nous sommes ici, nous nous sentons sentimentaux à ce sujet. Mais réellement semble être le bon moment pour terminer le spectacle”il a souligné.

« Barry » a créé sa première saison en 2018 (Photo : HBO)

BILL HADER DIT ADIEU À « BARRY »

Sans doutes, « Barry » représentait l’occasion rêvée pour Bill Hader montrer tout votre talent dans divers domaines de l’art. Comme nous l’avons mentionné précédemment, il était le créateur et le protagoniste du spectacle, mais il a également servi de en tant que producteur, scénariste et réalisateur.

Pour cette raison, avec les autres scénaristes, ils ont décidé de continuer l’histoire dans une dernière saison pour approfondir certains aspects du récit : « Beaucoup de gens, après la saison 3, ont dit : ‘Pourquoi fais-tu une autre saison ? Cela aurait dû se terminer ». Mais pour moi, il y a encore tellement de questions avec les autres personnages et avec Barry, et il y a tellement de non-dits.”a-t-il pointé.

De plus, il a donné des indices sur ce que l’on verra dans le dénouement de la comédie : «Ce qui se passe dans la saison 4 est structurellement radical à certains égards, mais cela avait du sens, c’est pourquoi je pense que les personnages devaient passer et où le spectacle va toujours. Nous pourrions remplir beaucoup de choses et juste faire une histoire. Mais si nous avançons, cela se termine dans la saison quatre. »il a souligné.

Bill Hader a été acteur, producteur et scénariste de « Barry » (Photo : HBO)

QUAND FAIT « BARRY » – PREMIÈRE DE LA SAISON 4 ?

saison 4 de « Barry » sera publié le 16 avril 2023 et il ne comportera que 8 épisodes. Vous pouvez regarder la série avec votre abonnement au service de streaming HBO Max. Accès depuis ce lien.

REGARDEZ ICI LA BANDE-ANNONCE DE « BARRY 4 »