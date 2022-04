Le joueur des Golden Balls qui a tristement perdu 100 000 € dit que Rival n’a jamais tendu la main

Stephen s’est fait voler l’argent par la concurrente rivale Sarah qui a remporté la plus grande victoire de l’histoire du jeu télévisé.

Pour ceux qui ne le savent pas, dans l’émission ITV, animée par Jasper Carrott, les concurrents essaieraient de trouver laquelle des 100 balles dissimule de l’argent et laquelle contient les balles « tueuses ».

Le but du jeu est que quatre concurrents mentent pour éviter d’être éliminés avant la finale tout en étant chargés de garder le gros argent en jeu alors qu’ils se débarrassent du plus de balles tueuses.

Deux joueurs sont laissés à la fin et s’affrontent pour décider de partager ou de voler l’argent.

Cependant, si un joueur choisit de se séparer et que l’autre choisit de voler, le voleur ramène tout à la maison, ce qui est exactement ce que Sarah a fait à Stephen, dans ce qui était l’un des épisodes les plus infâmes de tous les temps.

L’émission unique a duré six séries entre 2007 et 2009 et s’adressant à Daily Star, Stephen a expliqué ce qui s’était passé.