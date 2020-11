Un champignon européen dévoreur de peau pourrait envahir les États-Unis et décimer les salamandres

Les montagnes du sud des Appalaches sont un point chaud de la biodiversité mondiale pour les salamandres. Le Dr Deb Miller et le Dr Matt Gray dirigent le laboratoire des maladies des amphibiens à l’Université du Tennessee et étudient diverses stratégies pour empêcher un champignon mortel pour les salamandres d’entrer aux États-Unis via le commerce international des animaux de compagnie. Ils mènent également des recherches pour en savoir plus sur la maladie et examinent des stratégies potentielles pour réduire la propagation du champignon au cas où il entrerait dans le pays.

Pourquoi les montagnes des Appalaches ont-elles autant de salamandres?

L’intersection de la Caroline du Nord, du Tennessee et de la Géorgie est un point chaud de la biodiversité mondiale pour les salamandres. Le Tennessee, par exemple, compte environ 60 espèces, plus que l’ensemble du continent européen.

La chaîne de montagnes du sud des Appalaches est l’une des plus anciennes chaînes de montagnes au monde, il y a donc eu beaucoup d’opportunités pour de nombreuses espèces d’évoluer sur une longue période de temps. Les conditions tempérées et les hautes altitudes créent un système forestier avec beaucoup d’humidité et une litière de feuilles accumulée. Au fil du temps, cela crée l’habitat parfait pour les salamandres.

Quel est le champignon qui menace les salamandres?

Batrachochytrium salamandrivorans, ou Bsal, est le deuxième champignon chytride découvert. Le premier champignon chytride dont beaucoup de gens ont entendu parler s’appelle Batrachochytrium dendrobatidis, ou Bd, et cela a été associé au déclin de plus de 500 espèces d’amphibiens dans le monde et à plus de 100 extinctions d’espèces.

Le champignon Bsal attaque spécifiquement la couche externe de la peau d’une salamandre, mais nous constatons qu’il peut également attaquer la peau de grenouille. La peau est l’un des organes les plus importants du corps d’un amphibien. C’est tellement important parce que certaines salamandres n’ont pas de poumons et que la peau est donc une source majeure de respiration pour elles. Il maintient également la bonne quantité d’hydratation afin que leurs systèmes corporels, y compris leur cœur, puissent fonctionner correctement.

Le nom salamandrivorans signifie littéralement qu’il mange la salamandre. En réalité, il détruit la peau avec une couche de champignon. La peau cesse de fonctionner, l’animal s’arrête et meurt.

Le champignon n’est pas encore entré en Amérique du Nord, mais quel a été son effet sur les amphibiens en Europe?

La découverte d’un nouveau champignon chytride en Europe du Nord était très alarmante. Il a été découvert en 2010 et depuis lors, les populations de salamandres dans toute l’Europe ont connu des déclins abrupts. Il y a maintenant des recherches qui indiquent qu’il a peut-être été introduit dans toute l’Allemagne et s’est répandu à partir de là.

Il a été trouvé en Asie du Sud-Est infectant les salamandres mais n’ayant aucun effet sur elles. Il semble y vivre avec les salamandres. Mais on pense qu’il a été introduit en Europe par le biais du commerce international des animaux de compagnie. Nous n’avons pas encore détecté de Bsal ici en Amérique du Nord, ni ailleurs dans l’hémisphère occidental, mais nous craignons que le commerce des animaux de compagnie soit la voie d’introduction la plus probable ici.

Quelles sont les mesures prises pour l’empêcher d’entrer aux États-Unis?

Les États-Unis ont été assez proactifs dans leur réponse à Bsal. Le US Fish and Wildlife Service a adopté un moratoire en 2016 sur l’importation d’environ 200 espèces de salamandres qui pourraient servir d’hôtes possibles à Bsal. Cela a effectivement empêché la plupart du commerce de la salamandre d’entrer dans notre pays. Cependant, depuis lors, nous avons appris que les grenouilles peuvent également être infectées par le Bsal, qui constitue 95% du commerce, de sorte que la menace d’introduction aux États-Unis demeure.

Il y a eu une surveillance très limitée pour Bsal dans l’industrie des animaux de compagnie, et nous travaillons sur des partenariats qui élargiraient l’échantillonnage pour Bsal. C’est aussi dans l’intérêt de l’industrie car cela menace les populations captives et leurs profits.

Sur quoi porte votre recherche?

En ce qui concerne la pathologie, nous examinons plusieurs choses différentes. Premièrement, qu’est-ce que cela fait au corps à part enlever la peau? Quel est le point critique auquel nous pourrions être capables de faire quelque chose? Et y a-t-il des bactéries ou d’autres agents pathogènes opportunistes jouant un rôle dans la maladie?

Pour ce qui est de la recherche sur les stratégies de transmission et d’intervention contre les maladies, nous avons examiné ce qui se passe s’il pénètre dans un système d’étang ici. Pourrions-nous entrer dans ce système d’étangs et réduire la densité des salamandres, tout comme les humains le font avec la distance sociale pendant la pandémie?

Le Bsal se propage par l’eau, mais aussi par contact direct, et nous réduisons donc cette capacité du pathogène à nager ou pour les salamandres de se heurter en augmentant le nombre de plantes autour de leur habitat, et donc la complexité de l’habitat.

Nous étudions également les fongicides d’origine végétale. La peau de la salamandre contient de nombreux microbes naturels et nous essayons de compléter leur microbiome naturel sur leur peau pour aider à la défense de ce pathogène. Nous collaborons donc avec des collègues de plusieurs universités pour enquêter sur toutes ces questions.

Quel rôle jouent les salamandres dans cet écosystème?

On estime que dans un système d’étang typique, les amphibiens peuvent consommer plus d’un million d’insectes par an, y compris des moustiques. Ils consomment des adultes ainsi que des larves avant de pouvoir vous mordre ou de transmettre une maladie zoonotique. Les têtards et les larves de salamandre adorent manger les petites larves de moustiques, qui sont très nutritives. Ils jouent un rôle similaire à celui des chauves-souris dans les airs.

Cet article est republié à partir de La conversation sous une licence Creative Commons. Lis le article original.

Suivez toutes les questions et débats d’Expert Voices – et participez à la discussion – sur Facebook et Twitter. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de l’éditeur.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂