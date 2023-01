Un homme dit aux hommes plus âgés qui sortent avec des femmes plus jeunes «Entrez en thérapie»

Partout où vous regardez, des hommes plus âgés sortent avec des femmes beaucoup plus jeunes – la préférence de Leonardo DiCaprio pour les femmes de moins de 25 ans est devenue un mème et tout.

DiCaprio est loin d’être seul à Hollywood, bien sûr – de jeunes stars comme Billie Eilish, Olivia Rodrigo et Millie Bobby Brown sortent régulièrement avec des hommes beaucoup plus âgés

Et Beyoncé et Jay-Z forment un couple puissant depuis 2001, quand elle avait 20 ans et lui 32.

Ces associations « de mai à décembre » semblent également être omniprésentes parmi les non-célébrités, et un DJ radio d’une quarantaine d’années pense savoir pourquoi : il attribue cela à « l’immaturité émotionnelle » des hommes.

C’est une affirmation qui résonnera sûrement pour quiconque a … eh bien, déjà interagi avec un homme dans à peu près n’importe quel contexte, vraiment.

Mais les experts disent que si Thompson a définitivement raison, il y a un peu plus dans l’histoire de la raison pour laquelle les hommes plus âgés recherchent des femmes plus jeunes.

DJ Gary Thompson dit que les hommes plus âgés recherchent des femmes plus jeunes parce qu’elles sont émotionnellement immatures et ont besoin de « se mettre en thérapie ».

Thompson, lui-même un homme d’âge moyen de 45 ans, admet que son point de vue sur les relations entre les âges n’ira pas très bien avec la plupart des hommes.

Mais, dit-il, les hommes plus âgés qui veulent sortir avec des jeunes de 25 ans « c’est peut-être parce que [they are] coincé… au niveau de maturité émotionnelle de cette femme de 25 ans. »

Thompson n’a pas tardé à stipuler qu’il n’y a « rien de mal » à ce qu’une femme de 25 ans soit bien sûr à un niveau de maturité de 25 ans.

« Mais », a-t-il poursuivi en disant, « il y a un vrai problème avec le fait que j’ai émotionnellement 25 ans si j’ai 45 ans avec de l’argent dans ma barbe. »

Il a ensuite émis l’hypothèse que les jeunes femmes sont attirées par les hommes plus âgés parce qu’elles supposent qu’elles les traiteront plus équitablement et avec plus de maturité qu’une vingtaine – une hypothèse qui, selon lui, s’avère être « un appât et un interrupteur ».

Thompson dit que les hommes plus âgés blessent les femmes plus jeunes « plus que d’être blessés par un homme de 23 ans » parce qu’ils n’ont pas soigné leurs propres blessures depuis qu’ils étaient eux-mêmes des hommes désordonnés dans la vingtaine.

« [Stop] utiliser des femmes dans la vingtaine comme grattoirs émotionnels, les gars », a-t-il exhorté. « Entrez en thérapie. Devenez réellement cet homme émotionnellement sûr et émotionnellement disponible. »

Les théories de Thompson sur les raisons pour lesquelles les hommes d’âge moyen sortent avec des femmes d’une vingtaine d’années ont définitivement résonné auprès des utilisateurs de TikTok, en particulier des femmes.

Un utilisateur a plaisanté, « OMG! Je n’avais aucune idée qu’AUCUN homme était capable d’atteindre ce niveau de réalisation de soi », et plusieurs autres ont félicité Thompson pour sa prise « parfaite ».

Et les femmes qui avaient leurs propres expériences avec des hommes plus âgés étaient définitivement d’accord avec l’analyse de Thompson.

« Je suis sortie avec des hommes dans la quarantaine pendant toute ma vingtaine », a écrit une femme. « Rien à montrer pour cela, mais des histoires d’horreur. »

Une autre qui « sortait toujours avec des hommes plus âgés » a écrit que ses relations se terminaient toujours par un chagrin parce que « je m’attendais à un niveau de maturité qui n’a jamais été là ».

D’autres ont souligné que de telles relations ne durent jamais parce que « dès qu’elle mûrit au-delà de lui, elle est partie ».

C’est peut-être pourquoi les mariages avec de grands écarts d’âge sont beaucoup plus susceptibles de se terminer par un divorce.

Selon les experts et les scientifiques, les raisons pour lesquelles les hommes plus âgés veulent des femmes plus jeunes sont plus compliquées et peuvent même avoir des facteurs évolutifs.

Des études ont montré que l’attirance des hommes pour les femmes plus jeunes est probablement en partie un instinct primaire – les hommes choisissant des femmes qui sont à la fois plus fertiles et susceptibles de leur survivre.

Mais d’autres experts disent que la préférence se résume également à de bonnes structures de pouvoir basées sur le patriarcat à l’ancienne qui disent que les hommes s’améliorent avec l’âge tandis que les femmes font le contraire.

Le Dr Amanda Savage-Brown, psychothérapeute spécialisée dans la thérapie d’acceptation et d’engagement (ACT), dit qu’il y a plus que la maturité.

« Bien que l’immaturité émotionnelle puisse expliquer pourquoi certains hommes recherchent à plusieurs reprises des relations avec des femmes beaucoup plus jeunes, il est également important de reconnaître les facteurs sociaux à l’origine de ce comportement », nous dit-elle.

« Qu’on le veuille ou non, nous vivons dans une société obsédée par la jeunesse et la beauté qui objective sexuellement les femmes. Nous sommes conditionnés à valoriser les femmes plus jeunes qui respectent ou dépassent les normes de beauté. Naturellement, certains hommes peuvent voir leur propre valeur reflétée dans leur capacité à ‘obtenir’ des femmes plus jeunes. »

Pourtant, aussi compliqué que tout cela soit, Thompson n’a pas tout à fait tort – selon la psychologue australienne Jacqui Manning, les relations mai-décembre sont également liées à la « crise de la quarantaine » tant vantée.

« [W]quand ils rencontrent leurs 40 ans [men] commencent à sentir que leur virilité décline, leur pouvoir décline », a-t-elle déclaré au Sydney Morning Herald.

« Et c’est alors qu’ils [may] sortent à la recherche d’un partenaire qui peut leur refléter la jeunesse. »

Oui, on dirait que Thompson était définitivement sur quelque chose dans son TikTok. A vous tous de trouver un thérapeute, messieurs.

