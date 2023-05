L’erreur commise par les acteurs de Reynolds et Brimsley dans « Queen Charlotte : A Bridgerton Story »

« Reine Charlotte: Une histoire de Bridgerton »(« Queen Charlotte: A Bridgerton Story ») a donné une nouvelle perspective à plusieurs personnages de la série originale. dame danbury a eu une idylle secrète et même Brimsley, l’assistante de la reine, a vécu de tendres moments avec Reynolds. Ce que beaucoup n’ont pas remarqué, c’est que les acteurs des majordomes royaux ont fait une erreur dans l’une des scènes de l’émission Netflix.

La préquelle se concentre sur l’arrivée de Charlotte en Angleterre et son mariage non désiré avec le roi George III. Cependant, plus tard, elle est tombée amoureuse de lui et l’a accompagné même pendant sa maladie.

Cependant, ce n’est pas la seule histoire d’amour qui est montrée. L’un des plus captivants pour le public était celui que Brismely avait avec Reynolds, l’assistant du roi, donc c’était drôle qu’ils se disputent toujours quand les gens qu’ils servaient le faisaient.

Un moment très romantique a été lorsque la scène des deux danseurs en 1761 a été superposée à l’image de l’aîné Brimsley (Hugh Sachs) dansant seul en 1817.

Dans cette scène, il y avait une petite erreur qui a été incluse dans le montage final de la série que vous n’avez peut-être pas remarquée.

Brimsley et Reynolds dansent dans le dernier épisode de « Queen Charlotte : A Bridgerton Story » (Photo : Netflix)

COMMENT A ÉTÉ L’ERREUR DES ACTEURS DE BRIMSLEY ET REYNOLDS ?

Dans la scène romantique de Brimsley et Reynolds dansant sur une version à cordes classique de « I Will Always Love You » de Whitney Houston, il y a une erreur que peu de gens ont remarquée.

Sam Clemmett et Freddie Dennis, les acteurs qui jouent les personnages, ont avoué que, bien qu’ils aient pratiqué la chorégraphie de danse à plusieurs reprises, ils ont fait une erreur et que ce plan était celui qui a été inclus dans la version finale de « Queen Charlotte : A Bridgerton Story ». .

« Nous étions tellement nerveux, il y a un plan particulier où l’un de nous, ou peut-être tous les deux, gâche la danse, puis nous entrons dans l’hystérie.», a déclaré Clemmett dans une interview avec Digital Spy.

La scène avait été filmée vers 3 heures du matin et ils n’avaient eu que quelques prises pour obtenir le plan final. Cependant, l’erreur a rendu tout beaucoup plus naturel et intime.

« Voir ce moment où nous avons foiré, et nous savons que nous avons un peu foiré, a juste apporté la joie de ce qu’est cette scène et de ce qu’elle signifiait pour nous. En le regardant à nouveau, je l’aime parce que c’est l’un de ces rares moments de joie pure que vivent Reynolds et Brimsley.Denis a ajouté.