La vidéo virale de Susana Zabaleta sortant un fan de son concert

célébrités

La chanteuse mexicaine a explosé contre un fan qui n’arrêtait pas de l’interrompre lors d’un concert.

© Susana ZabaletaLa chanteuse mexicaine a explosé contre un fan et l’a sorti d’un de ses concerts

Susana Zabaleta Elle est connue non seulement pour son incroyable voix et ses talents d’actrice, mais aussi pour son personnage, eh bien, comme elle l’a elle-même dit « J’aime mettre la cuillère dedans pour qu’un couteau sorte, j’adore ça, j’adore provoquer les gens » et maintenant L’interprète a précisé ses limites lorsqu’elle a retiré un ventilateur d’un de ses concerts et tout a été enregistré dans une vidéo devenue virale.

Un matériel, qui a circulé sur des plateformes telles que TIC Taca montré Zabaleta en disant « Faites taire ceux qui sont là ou je vous tue. Sont-ils déjà tombés ou pensez-vous que vous ne pouvez pas entendre? Il m’incombe d’avoir une humeur très laide« , s’adressant aux personnes qui ont apparemment commencé à parler alors que l’actrice de Marée haute Il a prononcé un discours devant les participants.

L’incident s’est produit lors d’un concert à Alamo, Sonorelors d’une récente présentation de l’interprète de Avec toi j’ai appris, Nous Oui Malentre autres, précisant qu’il serait respecté : « Je viens du nord, comme toi« , a souligné le natif de Monclova, Coahuila.

Après avoir essayé de continuer son discours sur la prochaine chanson qu’il interpréterait, de Fito Páez, Susana a de nouveau été interrompue, alors elle n’en pouvait plus et s’est exclamée « putain où parlent-ils » et a souligné aux personnes présentes que tout ce qu’ils disaient était entendu et qu’ils gardaient le silence rien que pour eux.

« Vous avez déjà parlé ? Eh bien, dehors s’il vous plaît. Non, dehors. peuvent-ils l’enlever ? » Zabaleta a demandé à la sécurité et a souligné que pour profiter de la musique, vous avez besoin de silence. C’était le 25 janvier lorsque Susana s’est produite au Festival international Alfonso Ortiz Tirado (FAOT) 2023. Sur les réseaux sociaux, la vidéo cumule au moins 2 millions de vues.

