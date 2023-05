Les meilleures premières de la semaine du 29 mai au 4 juin sur Netflix, HBO Max et Paramount +

Le paysage du divertissement d’aujourd’hui est rempli d’une pléthore de nouveaux films et séries, ce qui rend difficile de choisir ce qui vaut la peine d’être regardé. Avec des plateformes de streaming comme Netflix, HBO Max et Paramount+ en concurrence pour offrir les meilleures propositions, prendre une décision devient encore plus difficile. Pour simplifier votre choix, nous vous avons préparé une sélection des les titres les plus remarquables qui sortiront durant la semaine du 29 mai au 4 juin. Ne les manquez pas!

Dans notre édition précédente, certaines des séries qui faisaient partie de la liste étaient « FUBAR » d’Arnold Schwarzenegger« Platonique » et « La Clairière ».

Certains films comme « Tin & Tina » sont également sortis et c’était la grande finale de séries comme « Succession » et la première saison de « Citadel ».

Cette fois-ci, certains des thèmes à venir incluent des dramatisations d’événements réels, des relations parents-enfants et des luttes se déroulant pendant la Seconde Guerre mondiale.

« Manifesto » diffusera ses derniers épisodes cette semaine (Photo : Netflix)

QUELLES SONT LES MEILLEURES PREMIÈRES DE LA SEMAINE DU 29 MAI AU 4 JUIN ?

1. « Réalité » (HBO Max)

Date de sortie : lundi 29 mai 2023

« Reality » est un film qui vous plongera dans l’intense interrogatoire de Reality Winner, ancien membre de l’US Air Force et traducteur pour la NSA. Elle a fait l’objet d’une enquête pour avoir divulgué des renseignements sur l’ingérence russe dans les élections américaines de 2016. Sydney Sweeney, connue pour son rôle de Cassie dans « Euphoria », revient à HBO dans un rôle complètement différent.

2. « Yildiz, un amour indomptable » (Divinité)

Date de sortie : lundi 29 mai 2023

« Yildiz, un amour indomptable » est une série turque qui raconte l’histoire de Kuzey, un homme qui perd tout et, avec ses filles adolescentes, retourne dans le village où il a grandi. Il doit reconstruire sa vie, gagner le pardon de la communauté et se battre pour l’amour de Yildiz, son ancienne fiancée. Ce sera certainement plein de rédemption, de romance et de défis personnels.

3. « Faux profil » (Netflix)

Date de sortie : mercredi 31 mai 2023

« False Profile » est une série colombienne qui vous plonge dans un dangereux labyrinthe de tromperies et de secrets. Après avoir rencontré un homme sur une application de rencontres, Camila découvre que tout cela n’est qu’un canular. Déterminée à découvrir la vérité, elle se lance dans une mission pour exposer l’imposteur et se venger d’avoir joué avec ses sentiments. Pouvez-vous démêler les tromperies avant qu’il ne soit trop tard ? Préparez-vous pour une série pleine de mystère et de séduction qui fera monter votre adrénaline.

4. « Les jours » (Netflix)

Date de sortie : jeudi 1er juin 2023

Le « Tchernobyl » de Netflix ? « The Days » est un drame japonais captivant basé sur de vrais événements et raconte l’incident désastreux sous trois angles différents : le gouvernement, les entreprises et les personnes sur le terrain. À la suite d’un puissant tremblement de terre et d’un tsunami, la centrale nucléaire de Fukushima devient un cauchemar incontrôlable. S’étendant sur huit épisodes, cette série capture l’intensité de sept jours charnières, explorant le sacrifice, les combats pour la survie et les décisions déchirantes. Cherche à répondre à la question : que s’est-il réellement passé ce jour-là ?

5. « Le professeur Marston et Wonder Woman » (Netflix)

Date de sortie : jeudi 1er juin 2023

Saviez-vous que l’esprit derrière l’un des personnages de bande dessinée les plus emblématiques de l’histoire cache une histoire fascinante ? Dans « Professeur Marston et Wonder Woman », vous découvrirez l’inspiration derrière la super-héroïne et la vie personnelle de son créateur, William Moulton Marston. En 1928, avec sa femme Elizabeth, ils embauchèrent Olive, l’une de leurs étudiantes, comme assistante de recherche. Alors qu’ils travaillent sur le développement du détecteur de mensonges et explorent la théorie des interactions humaines de William, ils se retrouvent emportés par un profond amour l’un pour l’autre. Cette relation polyamoureuse défie les conventions sociales et les amène à faire face à des défis émotionnels et à des découvertes. Préparez-vous à plonger dans cette histoire unique qui révèle les origines et les liens intimes derrière une icône de la bande dessinée.

6. « iCarly » Saison 3 (Paramount +)

Date de sortie : jeudi 1er juin 2023

Le redémarrage à succès « iCarly » a été renouvelé pour une troisième saison en raison de sa popularité. Dans ce nouvel épisode, Carly fait face à un dilemme émotionnel lorsqu’elle réalise ses sentiments pour Freddie, mais il est en couple avec Pearl. Ce triangle amoureux mènera à des situations à la fois embarrassantes et hilarantes. Préparez-vous pour des moments pleins de rires et de complications dans cette suite de la série bien-aimée Nickelodeon.

7. « Manifeste » Saison 4 Partie 2 (Netflix)

Date de sortie : vendredi 2 juin 2023

Après une longue attente, le dénouement attendu de « Manifesto » approche, promettant de répondre à toutes les inconnues liées au vol 828, aux Calls et bien plus encore. Pendant ce temps, les passagers se retrouvent dans une course contre la montre pour empêcher une apocalypse imminente. Il est temps de découvrir les derniers mystères et de vivre des moments tendus dans cette conclusion palpitante de la série.

8. « Valeria » Saison 3 (Netflix)

Date de sortie : vendredi 2 juin 2023

« Valeria », la série espagnole à succès de Netflix basée sur les romans d’Elísabet Benavent, poursuit son voyage dans sa troisième saison. Dans cet épisode, les triangles amoureux et les nouvelles scènes seront les protagonistes, tandis que les anniversaires marqueront le début d’une nouvelle décennie. Bien que beaucoup de choses changent, l’amitié avec Carmen, Lola et Nerea reste incassable.

9. « Joe Pickett » (Paramount+)

Date de sortie : dimanche 4 juin 2023

« Joe Pickett » est une série télévisée américaine qui mêle drame policier et western contemporain. Basé sur les personnages créés par CJ Box, l’intrigue suit la vie du garde forestier et de sa famille dans la ville pittoresque de Saddlestring, Wyoming, entourée par les paysages spectaculaires du parc national de Yellowstone. Avec des mystères intrigants et des conflits moraux, la série offre une expérience passionnante et émouvante, ainsi que son exploration de la dynamique familiale dans un cadre naturel difficile.

10. « L’idole » (HBO Max)

Date de sortie : dimanche 4 juin 2023

« The Idol » est une série télévisée dramatique créée par Abel « The Weeknd » Tesfaye, Reza Fahim et Sam Levinson. L’intrigue est centrée sur Jocelyn (Lily-Rose Depp), une idole pop en herbe qui fait une dépression nerveuse qui annule sa tournée. Déterminée à revendiquer son statut de pop star la plus sexy d’Amérique, Jocelyn noue une relation complexe avec Tedros (The Weeknd), un gourou de l’entraide et chef de culte contemporain. La série explore les défis et la dynamique émotionnelle entre ces personnages alors que Jocelyn cherche sa place dans l’industrie de la musique et navigue dans le monde de la renommée et de l’acceptation de soi.