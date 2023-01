Glass Onion dépasse Hocus Pocus 2 en tant que film le plus regardé en une semaine sur les graphiques de streaming Nielsen US

La popularité de Rian Johnson Verre Oignon continue de battre des records sur Nielsenle graphique de streaming après le Couteaux sortis suite a pris le titre de film le plus diffusé en une semaine surveillée. Selon la date limite, lors de sa première semaine complète de sortie entre le 26 décembre et le 1er janvier, Verre Oignon passé les deux Hocus Pocus 2 et Wonder Woman 1984 avec 2,9 milliards de minutes vues. Ajouté à sa semaine d’ouverture, qui ne comportait que quelques jours, Verre Oignon occupe désormais deux places dans le Top Ten des volumes hebdomadaires depuis que Nielsen a commencé à compiler des données.





Avec Daniel Craig dans le rôle du détective excentrique Benoit Blanc, Verre Oignon est le deuxième des trois films basés sur le personnage, et cela pourrait bien être le début de la franchise si Rian Johnson réussit. Couteaux sortis a été un grand succès en 2019, et Netflix a payé beaucoup d’argent pour acquérir deux suites, dont la première est Verre Oignon.

Ayant reçu une très petite course théâtrale, Verre Oignon était déjà évoqué et loué par les critiques et le public lorsqu’il est finalement arrivé sur Netflix juste avant Noël. L’impact a été instantané et le film a grimpé directement au sommet du palmarès des films du streamer avec un énorme public d’ouverture. Bien que cela ait certainement confirmé que l’investissement de Netflix dans la franchise était l’une de leurs meilleures décisions, la question de savoir si Rian Johnson peut décrocher l’or une troisième fois est quelque chose qui ne sera pas connu avant Couteaux sortis 3 arrive dans les deux prochaines années.





Rian Johnson est prêt à faire une franchise Benoit Blanc, pas une Knives Out One

Alors que Rian Johnson a été plus que satisfait du succès de Glass Onion, un problème qu’il souhaite rectifier dès que possible est de supprimer « A Knives Out Mystery » des futurs films et de le voir remplacé par « A Benoit Blanc Mystery ». Comme il l’a expliqué précédemment :