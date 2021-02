Un couple courageux parcourt six milles sur un terrain gelé pour sauver un chien perdu dans le sauvetage en montagne «  Miracle  »

Un golden retriever de huit ans nommé Neesha a défié toutes les chances en survivant seul pendant deux semaines sur le terrain rude et glacé des montagnes irlandaises.

Neesha a disparu le 23 janvier lorsque sa famille l’a emmenée se promener dans les montagnes de Wicklow, un parc national qui couvre près de 80 miles carrés au sud de Dublin.

Le golden retriever, ainsi que le berger allemand de la famille, Harley, ont poursuivi un cerf et ont disparu dans l’éther.

Harley a été récupéré le lendemain et est rentré chez lui, mais Neesha était introuvable.

La famille Geotelen a posté sur les réseaux sociaux et a fouillé la zone à pied et avec un drone, amenant Harley pour l’aider.

Ils ont laissé le linge sale et le lit de Neesha près du sentier dans l’espoir qu’elle reviendrait. Ils ont alerté les autres dans la région pour garder un œil sur Neesha et ont contacté les services de secours en montagne.

Leurs efforts ont été vains.

«Nous avons le cœur brisé», a écrit Erina O’Shea Goetelen dans un message Facebook.

Sa fille, Shannah, a dit qu’elle était sans sommeil avec inquiétude.

«Je l’ai juste imaginée frissonnant dans le froid», a déclaré la jeune femme de vingt ans. « C’était horrible. »

Après deux semaines sans leur animal de compagnie bien-aimé, les Goetelen avaient pratiquement perdu espoir.

«Nous pensions juste qu’elle avait huit ans, ça faisait deux semaines, il n’y avait aucun moyen qu’elle puisse survivre à ça», a déclaré Erina au Temps irlandais.

Mais le 6 février, Ciara Nolan et Jean-François Bonnet parcouraient la montagne de Lugnaquilla lorsqu’ils ont trouvé une Neesha faible et glaciale près du sommet.

«Ce fut une très mauvaise journée», a déclaré Bonnet à East Coast FM.

«Il faisait froid, neigeux, venteux et la visibilité n’était pas excellente. Nous étions presque au sommet lorsque ma petite amie Ciara a crié ‘Il y a un chien, il y a un chien.’

Ciara « ne pouvait pas arrêter de pleurer » quand ils ont découvert l’animal.

Son petit ami a décrit la scène pénible: «Le pauvre était recroquevillé contre un rocher», a-t-il raconté. «Elle était pétrifiée, glaciale. Elle n’avait pas l’énergie d’aboyer ou de se tenir debout.

Bonnet et Nolan ont documenté le sauvetage dans un message TikTok qui a reçu plus de 500 000 likes.

La vidéo montre le couple découvrant le chien au milieu d’un paysage brumeux et sombre recouvert de neige.

«Elle était si froide, elle ne pouvait pas bouger», dit le texte, «Alors nous l’avons portée vers le bas.»

Les randonneurs ont habillé la chienne glaciale d’un manteau noir gonflé et l’ont portée sur plus de six milles dans la montagne, un voyage qui a duré environ quatre ou cinq heures.

Le sol était glacé, et les deux sauveurs ont glissé et sont tombés plusieurs fois, alors Nolan a attaché la pauvre Neesha au sac à dos de Bonnet avec un foulard.

Une fois qu’ils ont ramené Neesha en sécurité à la maison, Ciara et Jean-François l’ont réchauffée et nourrie. Ils ont ensuite contacté un sauvetage animalier local, qui les a aidés à retrouver la famille Geotelen.

Erina a dit qu’elle était incrédule lorsqu’elle a reçu la nouvelle.

«Quand (Ciara) a dit qu’elle avait notre chien, nous étions comme quoi? Tu ne pourrais pas. Elle est morte », a raconté la mère de deux enfants.

Heureusement, Neesha était en vie et en sécurité, et ses propriétaires sont allés la chercher. La vidéo TikTok de Bonnet montre la joyeuse réunion, alors que les Geotelen s’agenouillent pour embrasser et caresser leur chiot adorable.

Les téléspectateurs ont remercié Bonnet et Nolan pour leur acte courageux, les qualifiant de «héros» et d ‘«anges».

«Tout est plus lourd à plus haute altitude», a souligné un commentateur, impressionné.

«C’est juste un miracle», a déclaré un autre, que Neesha a survécu à l’épreuve.

Neesha se remet maintenant à la maison.

La chienne avait perdu un tiers de son poids corporel et avait eu quelques coupures et éraflures mineures en naviguant sur les rochers, mais elle était par ailleurs indemne.

Au début, «elle était un peu modérée», a déclaré Erina. «Je pense qu’elle souffrait de stress post-traumatique pendant les premières heures. Elle a dormi près du lit de mon fils, ce qui n’est normalement pas le cas.

Cependant, la chienne de la famille est rapidement revenue à elle-même ensoleillée.

«Elle remue la queue», a rapporté Erina. «Elle est plutôt heureuse et satisfaite.»

«Elle se blottit dans son lit en train de dormir mais elle se lève de temps en temps pour se frotter. Elle lève la tête pour nous regarder.

Les Geotelen sont extrêmement reconnaissants d’avoir à nouveau Neesha.

«Nous n’avons pas de mots pour les remercier», a déclaré Erina.

«C’était absolument incroyable et incroyable.»

