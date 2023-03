Tekashi 69 : à combien s’élève sa fortune et où est le rappeur qui s’est fait tabasser brutalement ?

célébrités

Au milieu de ses polémiques, on vous dit à combien s’élève la fortune du rappeur Tekashi 69.

© InstagramTekashi 69Le rappeur Tekashi 69 a été impliqué dans plusieurs scandales

le rappeur Tekashi 6ix9ine ou simplement 69 a été impliqué dans plusieurs scandales, après quoi beaucoup se demandent à combien s’élève sa fortune et d’où il vient. Ses scandales les plus récents incluent avoir été éjecté du LoanDeport Park à Miami lors de la Classique mondiale de baseball et plus récemment avoir été battu par plusieurs sujets dans le sauna d’un gymnase de Los Angeles.

+ A combien s’élève la fortune du rappeur Tekashi 6ix9nine ?

Selon des sites comme Célébrité Newtwoth, La fortune de Tekashi est de 500 000 €.. On rapporte que sa fortune est difficile à retracer, mais qu’elle est due à enregistrer les contrats, concerts et redevance sur sa chaîne YouTube, où il compte 20,7 millions de followers.

D’autres sites comme connaissance Ils estiment la fortune de Tekashi à 11 millions de dollars avec un revenu mensuel d’environ 83 000 dollars.. Sur des plateformes comme Spotify, le rappeur compte plus de 9,6 millions d’auditeurs mensuels.

+ D’où vient Tekashi 69 ?

Daniel Hernandez, mieux connu sous le nom de Tekashi, est originaire de Bushwick, Brooklyn.cependant, à plusieurs reprises, il a partagé que sa famille est immigrée et que sa mère est mexicaine et que son père est originaire de Porto RicoCependant, à plusieurs reprises, le musicien s’est identifié comme mexicain.

Lors d’un concert au Texas il y a environ un an, Tekashi a raconté que sa mère était venue du Mexique aux États-Unis pour faire le ménage : « Si ce n’était pas pour ma mère mexicaine, je ne pourrais pas être ici avec toi, je le jure« .

+ Pourquoi Tekashi était-il en prison ?

En 2018, Tekashi a été arrêté pour racket, possession d’armes, drogue et complot en vue de commettre un meurtre.cependant, il a témoigné contre ses anciens associés de gangs afin d’être libéré plus tôt.

