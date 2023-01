1266: Gabourey Sidibe prêt à jouer dans Hulu Comedy Series Pilot

Nominé aux Oscars Gabourey Sidibé est sur le point de jouer et de produire un pilote pour une nouvelle série comique à Hulu. Selon TVLine, la série s’appelle 1266et la commande du pilote a été annoncée samedi lors de la tournée de presse hivernale de la Television Critics Association. 1266 est dit être basé sur l’histoire réelle de Sidibe, et elle a obtenu un crédit d’histoire pour le projet avec le créateur Thembi Banks (Seuls les meurtres dans le bâtiment). Sidibe et Banks sont également producteurs exécutifs, Banks étant également co-showrunner avec Julie Bean (adulte).





Dans 1266, Sidibe joue Gabby Brixton, une femme sans but qui vit avec sa mère et ne peut pas garder un emploi. Cependant, elle finit par trouver la réponse à ses problèmes en poursuivant une nouvelle voie en tant qu’opératrice de ligne téléphonique de divertissement pour adultes. Comme le dit la description officielle, Gabby « tombe sur le concert de sa vie : le sexe par téléphone ! » puissante, profitable et prolifique sa voix peut être. »

Le projet est sous l’égide d’Onyx Collective, une marque de contenu Disney qui se concentre sur les histoires d’écrivains noirs ainsi que d’autres groupes sous-représentés. D’autres projets Hulu d’Onyx incluent les spectacles à venir Doute raisonnable, Non emprisonnéet Le projet 1619.





Sidibe est devenue célèbre avec son rôle mémorable dans le film de 2009 Précieux. Sa performance lui a valu des nominations aux Oscars et aux Golden Globes, ainsi qu’une victoire aux Independent Spirit Awards. Elle est apparue dans plusieurs autres films dans les années qui ont suivi, notamment Braquage de la tour, Grimsbyet le film d’horreur Avant-guerre. Sidibe a également été un pilier de la histoire d’horreur américaine franchise, apparaissant dans plusieurs saisons de cette série avec les retombées de l’anthologie Histoires d’horreur américaines.

Pendant ce temps, Sidibe est également attaché comme l’un des chefs de file de la prochaine émission de farces d’ABC, Le panneau des blagues. Mettant également en vedette les célèbres farceurs Eric Andre et Johnny Knoxville, l’émission de téléréalité présente des gens ordinaires qui font des farces à l’équipe, les célébrités les aidant à réaliser les farces de manière élaborée. Sidibe est apparu avec Andre et Knoxville dans une bande-annonce publiée précédemment.

« Il est temps que nous redonnions aux communautés oubliées et sous-traitées et que nous aidions ceux qui en ont besoin à réaliser les farces de leurs rêves », déclare Sidibe dans le teaser. « Nous pensons qu’il est temps de mettre enfin un terme à ces souffrances inutiles et de faire en sorte que les personnes auxquelles nous tenons le plus se fassent piéger comme elles doivent l’être. »

Le panneau des blagues arrive sur ABC en 2023.