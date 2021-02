« Capitani »: ce qui s’est passé à la fin et ce que cela signifie pour la saison 2

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Créé par Thierry Faber, Eric Lamhène et Christophe Wagner, «Capitani»Est la première série luxembourgeoise à être diffusée sur Netflix et suit l’inspecteur Luc Capitani, qui arrive dans une ville qui garde de nombreux secrets afin de clarifier la mort mystérieuse de Jenny Engel, une jeune fille de 15 ans à peine.

Pour cette mission, il sollicite le soutien de l’agent local, Elsa Ley, afin de connaître la vérité derrière la terrible apparition du corps de l’adolescent dans la forêt de la région. Avant longtemps, ils se retrouvent tous les deux pris dans un tissu de mensonges, de secrets et de tromperies.

Alors que la ville s’organise pour rechercher Tanja et que des soupçons tombent sur le beau-père des jumeaux en raison de son suicide ultérieur, Capitani analyse les alibis suspects, les mensonges et les drames politiques locaux.

Tanja Engel réapparaît, mais son explication n’est pas claire et elle inquiète ses amis avec son comportement étrange. Après avoir trouvé des empreintes de pas qui l’ont conduit à un chalet au milieu de la forêt, Capitani et Elsa tentent de savoir quel rôle joue cet endroit dans le réseau de la drogue qui existe dans la ville. Pendant ce temps, Manon Boever semble avoir plus à voir avec l’affaire, tout comme Mike Engel.

Le beau-père des jumeaux s’est suicidé en ne pouvant pas les protéger (Photo: Netflix)

QUE SE PASSE-T-IL À LA FIN DE «CAPITANI»?

Malgré les efforts de Luc pour trouver le coupable, la ville insiste pour cacher leurs secrets. Cependant, lorsque Capitani est sur le point d’abandonner, un indice l’aide à découvrir la vérité sur les jumeaux et sur la mort de l’un d’eux.

Il découvre d’abord que trois membres de la base militaire locale, Steve, Frank et Jerry, sont impliqués dans le transport de drogue depuis la République tchèque et dans la mort de Jenny. Quand Elsa le trouve, elle est grièvement blessée, tandis que Frank et Jerry finissent par mourir.

Après avoir été arrêté et dénoncé par sa petite amie, Elsa, Steve avoue que cette nuit-là, Jenny les a suivis jusqu’à la cabine du cloître, où Mick organisait une fête. Quand la jeune femme voit son père commettre des actes pervers, elle tente de fuir les lieux, mais est poursuivie par les militaires, au milieu de la confusion, elle tombe dans un ravin et meurt. Pour empêcher la police de les lier à l’affaire, ils déplacent le corps et cachent leurs traces.

Luc cherche Manon pour un dernier interrogatoire et elle révèle Mick, mais avant que le détective ne démasque le père des jumeaux, il avoue sa culpabilité après avoir reçu un mystérieux message. Mick dit qu’au milieu d’une dispute, il a poussé sa fille dans le ravin.

Capitani Il ne comprend pas pourquoi il a avoué à ce moment-là, alors il se tourne vers Tanja pour obtenir des réponses. La jeune femme confirme une partie de la version que Frank a donnée, mais révèle également qu’elle est en fait Jenny et que c’est elle qui a poussé sa sœur après une dispute.

Lorsqu’il quitte la maison de Nadine et de sa fille, Luc préfère ne pas révéler sa découverte, de plus, il est arrêté pour avoir refusé de témoigner contre Sofia.

La jeune femme décédée dans la forêt s’appelle Tanja et a été poussée par sa sœur (Photo: Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE «CAPITANI»?

La première saison de « Capitani»A laissé plusieurs questions qui doivent être résolues dans un deuxième volet, qui a déjà été confirmé et qui débutera le tournage en mars 2021, également sous la direction de Christophe Wagner.

Pourquoi Mick a-t-il avoué à l’époque? Qui essayait-il de protéger? Où est Sofia? Qu’arrivera-t-il à Luc après son arrestation? Qu’arrivera-t-il à Jenny et à sa mère? Que fera Elsa après la récupération? Quels autres secrets cache cette ville? Telles sont quelques-unes des questions qui restaient en suspens.