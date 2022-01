« Nous sommes morts », aura-t-il une saison 2 sur Netflix ?

« Nous sommes morts” (“All of Us Are Dead” en anglais) est une série Netflix sud-coréenne écrite par Chun Sung-il et réalisée par Lee JQ et Kim Nam-Su. La fiction basée sur le webtoon « Naver Now at Our School » de Joo Dong-geun suit un groupe de jeunes piégés dans leur école, après la propagation d’un virus zombie.

Le tournage de la série mettant en vedette Yoon Chan-young, Park Ji-hoo, Cho Yi-hyun, Park Solomon et Yoo In-soo a été suspendu en août 2020 en raison de la pandémie de coronavirus, mais a repris quelques mois plus tard.

Les douze épisodes de la première saison de « Nous sommes morts» créé en Netflix seulement le vendredi 28 janvier 2022, mais les utilisateurs de la plateforme demandent déjà un deuxième versement.

« NOUS SOMMES MORTS », AURA-T-IL UNE AUTRE SAISON ?

Jusqu’à présent, le géant du streaming n’a fait aucune annonce sur l’avenir de la série sud-coréenne, mais apparemment dans le dernier chapitre, l’un des étudiants survivants se sépare du groupe car il n’est plus humain, mais il n’est pas non plus un zombie, afin que l’histoire puisse continuer dans un nouveau lot d’épisodes

Dans le dernier épisode de « Nous sommes morts», les étudiants arrivent dans la zone de quarantaine accablés par leurs pertes tragiques. Des mois plus tard, ils s’accrochent toujours à l’espoir de retrouver des survivants.

Bien que ni les protagonistes ni les producteurs n’aient partagé de détails sur un éventuel deuxième lot d’épisodes, la voie est prête à approfondir les infectés qui ne sont pas devenus et un éventuel remède contre le virus zombie.

L’histoire originale a 130 chapitres, qui ont été publiés entre 2009 et 2011, il y a donc assez de matériel pour une deuxième saison de « Nous sommes tous morts” ou même plus.

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle de Netflixqui prend généralement quelques semaines pour évaluer la réaction du public et bien qu’il ne partage pas ces chiffres, ils peuvent déterminer si une série est renouvelée ou annulée.

Nam On-jo sur le point d’être attaqué par un zombie dans « We’re Dead » (Photo : Netflix)

QUAND SERA LA SAISON 2 DE « WE ARE DEAD » PREMIERE?

Oui Netflix renouvelle »Nous sommes morts » pour une deuxième saison, les nouveaux épisodes seront probablement diffusés en 2023.