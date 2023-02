Un changement notable : pourquoi Luffy de « One Piece » ne porte pas de sandales dans le live-action de Netflix

De nombreux fans de « Une pièce » attendent avec impatience la première sur Netflix de l’adaptation en direct du manga homonyme de Eichiro Oda. Comme annoncé par la plateforme de streaming, ce projet sera ajouté à son catalogue en 2023. De plus, on sait qu’il sera réalisé par Marc Jobst, écrit par Tom Hyndman et interprété par Iñaki Godoy.

Comme dans l’anime Toei Animationla production se concentre sur Singe de Luffy. C’est un jeune homme qui mange accidentellement un fruit du diable. Cela lui fait acquérir des pouvoirs qui le transforment en homme en caoutchouc. Ainsi, il vivra des centaines d’aventures sur son chemin pour devenir le « Roi des pirates ».

Cependant, de nombreux fans ont remarqué une différence particulière entre le matériel original et la série à venir qui sera diffusée cette année : le protagoniste n’utilise pas les mêmes chaussures.

Alors pourquoi luffy porter des tennis et non des sandales Action en direct de Netflix? Ensuite, nous vous disons ce que nous savons à ce sujet.

L’AFFICHE QUI RÉVÈLE LA MODIFICATION DES VÊTEMENTS DE LUFFY

Le 7 février, Netflix a exposé la nouvelle affiche officielle du programme. En cela, on observe luffy et des chiffres comme Nami (Emily Rudd), Sanji (Taz Skylar), Zoro (Mackenyu) et Usopp (Jacob Gibson) contre Aller joyeux.

Ce qui semblait être une grande révélation pour les adeptes de l’émission, a suscité la polémique. Bien que notre protagoniste porte son gilet rouge classique et l’emblématique chapeau de paille, la vérité est qu’il porte des chaussures de tennis !

Sans aucun doute, un détail qui a dérangé divers fans, qui considéraient que les sandales sont un élément essentiel dans la caractérisation de ce personnage.

L’image officielle de la version live-action de « One Piece ». On peut voir que Luffy ne porte pas ses sandales typiques (Photo : Netflix)

POURQUOI LUFFY NE PORTE-T-IL PAS DE SANDALES DANS LA VERSION LIVE-ACTION ?

Via votre compte Instagraml’actrice Emilie Rudd expliqué la véritable raison de cette modification. Selon son témoignage, il était nécessaire que son collègue Iñaki Godoy porte des chaussures fermées pendant les enregistrements, afin de ne prendre aucun risque dans les scènes d’action. De même, on présume que l’équipe a voulu donner au spectacle une touche de réalisme.

« Nous avons tous filmé les scènes d’action dans la mesure où cela nous était permis. Si nous ne le faisions pas, c’était pour la sécurité, alors nos doubles viendraient les exécuter. Malheureusement, les sandales ne sont pas sûres pour les cascades et ils ne voudront pas rater le travail (qu’Iñaki) a réalisé »il a souligné.

De cette façon, la star a confirmé que le séquences de cascades sera un élément fondamental de la série, qui cherche à démystifier le mythe selon lequel la plupart des adaptations en direct sont mauvaises.

La clarification de l’actrice Emily Rudd (Photo: @OP_Netflix_Fan / Twitter Capture)

CE CHANGEMENT ETAIT-IL VRAIMENT NECESSAIRE ?

Eh bien, pour les médias spécialisés comme Screen Rant, La reponse courte est oui. Le changement implique que le programme se concentrera sur des scènes épiquesqui sont très difficiles à transformer en action réelle avec les sandales.

Pour le portail, il faut que l’émission de télévision présenter des cascades incroyables, afin que les téléspectateurs soient aussi émerveillés que lorsqu’ils ont vu pour la première fois la version animée de « Une pièce ».