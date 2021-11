« Cowboy Bebop » Saison 2 : tout savoir sur les nouveaux épisodes du live action de Netflix

Apparemment dans le dernier chapitre de la première saison de « be-bop cow-boy”, L’histoire de Spike, Julia, Vicious et du reste des protagonistes de l’action en direct de la série animée japonaise du même nom n’est pas encore terminée. Cependant, pour l’instant, Netflix n’a pas confirmé de deuxième versement.

De plus, après le rebondissement impliquant Spike, Julia et Vicious, la fiction, développée par André Nemec et Jeff Pinkner, écrite par Christopher Yost, et mettant en vedette John Cho, Mustafa Shakir, Daniella Pineda, Alex Hassell et Elena Satine, a de nombreuses chances d’obtenir un nouveau lot d’épisodes.

Même si tout dépendra de Netflix, ce qui prend généralement quelques semaines pour évaluer la réaction du public et bien qu’ils ne partagent pas ces chiffres, ils peuvent influencer le renouvellement ou l’annulation d’une série.

QUE SE PASSE-T-IL DANS LA SAISON 2 DE « COWBOY BEBOP » ?

À la fin de « be-bop cow-boy”, Julia tire sur son mari et malgré Spike déclare son amour pour elle et avoue qu’il a rêvé d’elle, elle lui tire aussi et le protagoniste tombe d’une des fenêtres de la cathédrale. Julia envisage de contrôler le Syndicat au nom de Vicious, qui a survécu à la fusillade et est prisonnière de sa femme, qui a apparemment l’intention de jouer à la roulette russe tous les jours pour se venger de tous ses abus.

Il est également révélé que Spike a également survécu au coup de feu et à la chute. Lorsqu’il retourne au Bebop, il découvre que Faye est allée retrouver sa mère biologique et Jet, qui se sent trahi après avoir appris la vérité sur le passé de son partenaire, l’avertit que la prochaine fois qu’il le verra, il le tuera.

Dans la dernière scène, alors que Spike quitte un bar, une fille aux cheveux roux apparaît qui prétend avoir un travail de chasseuse de primes. Voici Edward Wong Hau Pepelu Tivrusky IV, également connu sous le nom de Radical Ed, une jeune fille androgyne de 13 ans qui rejoint l’équipage.

La personne qu’ils doivent capturer est l’Homme aux papillons, connu dans l’anime sous le nom de « Volaju » ou Vincent Volaju, un ancien combattant devenu terroriste. Tout cela ouvre la voie à une deuxième saison de « be-bop cow-boy”.

BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 2 DE « COWBOY BEBOP »

La deuxième saison de « be-bop cow-boy« N’a pas encore de bande-annonce officielle.

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « COWBOY BEBOP » 2

John Cho dans le rôle de Spike Spiegel

Mustafa Shakir dans le rôle de Jet Black

Daniella Pineda dans le rôle de Faye Valentine

Alex Hassell dans le rôle de Vicious

Elena Satine dans le rôle de Julia

Geoff Stults en tant que Chalmers

Tamara Tunie dans le rôle d’Ana

Mason Alexander Park en tant que Gren

Rachel House dans le rôle de Mao

Ann Truong et Hoa Xuande dans le rôle de Shin et Lin

Edward ‘Radical Ed’ Wong Hau Pepelu Tivruski IV

QUAND LA SAISON 2 DE « COWBOY BEBOP » SERA-T-ELLE SORTIE ?

La deuxième saison de « be-bop cow-boy« N’a pas encore de date de sortie dans Netflix, mais très probablement, les nouveaux épisodes arriveront sur la plateforme de streaming fin 2022 ou même 2023.